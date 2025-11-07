अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी का शिकंजा, तीसरी गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, शेयर टूटे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Anil Ambani ED investigation: अनिल अंबानी ग्रुप पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से एक और कार्रवाई की गई है. देश के प्रसिद्ध बिजनेसमैन अनिल अंबानी के रिलायंस पावर के खिलाफ कथित 68 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है. अब तक कुल तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमर नाथ दत्ता नामक व्यक्ति को ईडी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है. इस खबर का असर कंपनी के शेयरों में देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली. बीएसई पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर तो 5 प्रतिशत तक टूट गए.

ईडी की कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, अमर नाथ दत्ता को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है. स्पेशल कोर्ट ने अमर नाथ को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है. ईडी की ओर से फर्जी बैंक गारंटी मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है.

इससे पहले कंपनी के सीएफओ अशोक कुमार पाल और ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को भी गिरफ्तार किया गया था. कथित तौर पर यह बैंक गारंटी 68.2 करोड़ रुपए की बताई जा रही है.

कंपनी के शेयरों में आई भारी गिरावट

ईडी की इस कार्रवाई से कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. शुक्रवार, 7 नवंबर को बीएसई पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 5 प्रतिशत तक फिसल गए. खबर लिखे जाने तक, कंपनी के शेयर 174.85 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. जो पिछले दिन बंद की तुलना में करीब 9.20 रुपए की गिरावट को दिखाते हैं.

कुछ दिनों पहले ही कंपनी के शेयर अपने 52 सप्ताह के ऑल टाइम हाई 425 रुपए पर पहुंचे थे. वहीं, रिलायंस पावर के शेयर भी 2.53 प्रतिशत टूट गए है. बीएसई पर कंपनी के शेयर 40.04 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. जो पिछले दिन बंद की तुलना में 1.04 रुपए की गिरावट दिखा रहा है. वहीं, इस मामले में कंपनी ग्रुप ने कहा है कि, अनिल अंबानी का इस पूरे मामले से कोई लेना-देना नहीं है.

