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हिंदी न्यूज़बिजनेसTelegram Ban in India: भारत में टेलीग्राम पर लगा 'ताला', क्या अब कंगाल होने पर आ जाएगी कंपनी? जानें पूरा मामला

Telegram Ban in India: भारत में टेलीग्राम पर लगा 'ताला', क्या अब कंगाल होने पर आ जाएगी कंपनी? जानें पूरा मामला

Telegram Ban in India: भारत में टेलीग्राम पर लगाए गए बैन से कंपनी के रेवेन्यू को भारी-भरकम नुकसान पहुंच सकता है. अगर पाबंदी लंबे समय तक रही, तो यूजर्स बेस में भी कमी आ सकती है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 20 Jun 2026 04:55 PM (IST)
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Telegram Ban Impact: भारत में टेलीग्राम पर लगा अस्थायी बैन 22 जून तक लागू रहेगा. कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को मनमाना या अनुचित मानने से इनकार कर दिया.भारत में बैन का सामना कर रहे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है.

कोर्ट ने क्या कहा? 

टेलीग्राम की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बैन लगाने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता. हाई कोर्ट के इस फैसले को टेलीग्राम के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. गौरतलब है कि सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम को बंद करने और 30 जून तक इसके मैसेज-एडिटिंग फीचर को डीएक्टिवेट करने का आदेश दिया था. इसका मकसद NEET-UG 2026  की परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी और पेपर लीक रैकेट पर लगाम कसने के लिए लगाया था, जिसे कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.

भारत में कितने हैं टेलीग्राम यूजर्स?

भारत में टेलीग्राम के 10.4 करोड़ से 15 करोड़ के बीच एक्टिव यूजर्स हैं, जो इसे पूरी दुनिया में टेलीग्राम का सबसे बड़ा मार्केट बनाता है. ऐसे में अगर प्रतिबंध सिर्फ 22 जून तक ही लागू रहा, तो कंपनी के रेवेन्यू को तुरंत कोई बड़ा सीधा नुकसान नहीं पहुंचेगा. हालांकि, इस दौरान भारत से होने वाली इन-ऐप विज्ञापन से होने वाली कमाई पूरी तरह से रूक जाएगी. भारत में टेलीग्राम के लाखों पेड यूजर्स हैं. ऐप ब्लॉक रहने की वजह से नए सब्सक्रिप्शन पर रोक लगी हुई है. इससे कंपनी के कैश-फ्लो पर असर पड़ा है.  

निवेशकों का टूटा भरोसा

टेलीग्राम पहले से ही घाटे में चल रही कंपनी है. 2025 की शुरुआत में 870 मिलियन डॉलर रेवेन्यू के बावजूद कंपनी को 220 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ था. अब भारत में बैन लगने से वैश्विक निवेशकों की बीच कंपनी की साख कमजोर होगी. ऐसे में भविष्य में इसे फंडिंग मिलने में दिक्क्तें आ सकती हैं. इसका मार्केट के वैल्यूएशन पर बुरा असर पड़ सकता है.

कंपनी के सीईओ पावेल डुराेव ने टेलीग्राम पर लगे बैन पर कहा, भारत में टेलीग्राम पर बैन लगने की सजा 15 करोड़ यूजर्स को मिलेगी, न कि उन अंदरुनी लोगों को जिन्होंने पेपर मटेरियल को लीक कराया. लीक रुकेंगे नहीं, बैन लगने से स्कैमर्स दूसरे ऐप्स पर शिफ्ट हो जाएंगे. 

क्या हमेशा के लिए बैन हो गया टेलीग्राम?

सरकार की तरफ से पहले ही यह कहा जा चुका है कि टेलीग्राम पर अस्थायी और सीमित समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया है. 21 जून, 2026  को NEET-UG की दोबारा परीक्षा होगी. इसके सुरक्षित तरीके से सम्पन्न होने के बाद ऐप पर से बैन हटा दिया जाएगा. इससे पहले 3 मई, 2026 को NEET-UG पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी. जांच में पाया गया कि स्कैमर्स टेलीग्राम चैनल्स पर परीक्षा से जुड़े मेटेरियल्स धड़ल्ले से बेच रहे हैं. इसी के चलते सरकार ने 21 जून को दोबारा परीक्षा होने से पहले इस पर अस्थायी बैन लगा दिया. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Telegram Ban Telegram. NEET-UG Paper Leak
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