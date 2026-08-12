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हिंदी न्यूज़बिजनेस100 नए शहर, स्कूल, अस्पताल और हजारों हाईवे, 10 परिवारों की दौलत मिलाकर देश में क्या-क्या बन सकता है?

100 नए शहर, स्कूल, अस्पताल और हजारों हाईवे, 10 परिवारों की दौलत मिलाकर देश में क्या-क्या बन सकता है?

Top 10 Business Family of India: भारत के सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट सामने आ गई है. इनमें अंबानी-अडानी से लेकर कुमार मंगलम बिड़ला और जिंदल परिवार जैसे और बड़े नाम शामिल हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 12 Aug 2026 02:45 PM (IST)
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India's top 10 business families:  भारत के सबसे अमीर कारोबारी परिवारों की लिस्ट सामने आ गई है, जिसका खुलासा 2026 की बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्युएबल फैमिली बिजनेस में हुआ है. इसमें पहले नंबर पर अंबानी परिवार है और दूसरे नंबर पर अडानी परिवार है.

टॉप-10 परिवारों की कुल दौलत

लिस्ट के मुताबिक, अगर भारत के टॉप-़10 अमीर व्यवसायिक परिवारों की कुल संपत्ति को मिला दिया जाए, तो वह 70.5 लाख करोड़ बैठती है. अगर लिस्ट में शीर्ष 300 परिवारों की कुल संपत्ति को मिला दिया जाए, तो कुल दौलत 138 लाख करोड़ रुपये बैठेगी. इनमें से अकेले अंबानी परिवार के पास 25.8 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है. वहीं, दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है, जिनकी संपत्ति 19.6 लाख करोड़ रुपये है. 

138 लाख करोड़ रुपये की रकम को अगर एक देश की जीडीपी के तौर पर माना जाए, तो दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी. यह दौलत सऊदी अरब, स्विटजरलैंड, नीदरलैंड और पोलैंड जैसे विकसित देशों की कुल जीडीपी से अधिक है.

भारत की कितनी है जीडीपी?

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 328 लाख करोड़) है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की अप्रैल 2026 की 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने अगस्त 2026 में इसकी जानकारी दी थी. इस वैल्यू के साथ भारत इस वक्त दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. 


100 नए शहर, स्कूल, अस्पताल और हजारों हाईवे, 10 परिवारों की दौलत मिलाकर देश में क्या-क्या बन सकता है?

इतनी रकम से क्या कुछ खरीदा जा सकता है?

138 लाख करोड़ की रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं. 

  • इस बड़ी रकम से 30000 करोड़ प्रति शहर के हिसाब से 100 नए स्मार्ट शहर बनाए जा सकते हैं, जो 100% अंडरग्राउंड बिजली-पानी की लाइनें, एआई-पावर्ड ट्रैफिक कंट्रोल, मॉर्डन ड्रेनेज सिस्टम से लैस होगी.
  • प्रति स्कूल 20 करोड़ रुपये की लागत से 50000 हाइटेक स्कूल बनाए जा सकते हैं, जिनमें बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइंस और रोबोटिक्स लेब्स, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, बड़े-बड़े प्ले ग्राउंड जैसी कई सुविधाएं शामिल होंगी.
  • प्रति अस्पताल 500 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली एम्स जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 5000 विशाल सरकारी अस्पताल बनाए जा सकते हैं. 
  • 38 लाख करोड़ की लागत से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर 25000 किलोमीटर वाले एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा सकता है. यह नेटवर्क इतना बड़ा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देश के हर बड़े आर्थिक केंद्र को आपस में जोड़ देगा. इससे लॉजिस्टिक्स दोगुनी स्पीड से होगी. 
  • यदि इस रकम को भारत की पूरी आबादी में (लगभग 140 करोड़ लोगों में) बराबर बांट दिया जाए, तो देश में हर एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया होगा.
  • मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है. इस पैसे से 10000 एंटीलिया जैसे आलीशान घर बनाए जा सकते हैं. 
  • इतनी बड़ी रकम से 7000 राफेल जेट खरीदे जा सकते हैं. 
  • दुनिया में सबसे बड़ा सोने का भंडार अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पास है. आप इस पैसे से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लाखों किलो सोना खरीद सकते हैं. 

100 नए शहर, स्कूल, अस्पताल और हजारों हाईवे, 10 परिवारों की दौलत मिलाकर देश में क्या-क्या बन सकता है?

टॉप-5 बिजनेस परिवार कौन से हैं?

हुरुन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सबसे अमीर कारोबारी घरानों के पास मौजूदा संपत्ति का विवरण कुछ इस प्रकार है:-

रैंक बिजनेस फैमिली नेटवर्थ सेक्टर/कंपनी
1 अंबानी परिवार 25.8 लाख करोड़ रुपये रिलायंस इंडस्ट्रीज 
2 अडानी परिवार  19.6 लाख करोड़ रुपये अडानी ग्रुप
3 सुनील भारती मित्तल परिवार 12.1 लाख करोड़ रुपये भारती एंटरप्राइजेज
4 कुमार मंगलम बिड़ला परिवार 8.14 लाख करोड़ रुपये आदित्य बिड़ला ग्रुप
5 जिंदल परिवार 8.02 लाख करोड़ रुपये ओपी जिंदल ग्रुप

पहली पीढ़ी के शीर्ष धनकुबेर

अडानी परिवार और सुनील भारती मित्तल परिवार के अलावा कुछ और भी पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं, जिन्होंने देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाई है. 

दिलीप सांघवी परिवार- 4.55 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ सन फार्मा के दिलीप सांघवी का परिवार पहले पीढ़ी के अमीरों में तीसरे स्थान पर हैं. 

पूनावाला परिवार- 2.98 लाख करोड़ की वेल्थ के साथ सीरम इंस्टीट्यूट का पूनावाला परिवार भी लिस्ट में अहम स्थान पर है. 

राधाकिशन दमानी परिवार- 2.86 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMart) के फाउंडर भी लिस्ट में शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें:

अंबानी सबसे अमीर बिजनेस फैमिली, अदाणी फर्स्ट-जेनरेशन में नंबर-1, जानें किसके पास कितनी दौलत 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 12 Aug 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Anil Ambani GAUTAM ADANI Hurun India Most Valuable Family Businesses
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