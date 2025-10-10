भारत में छंटनी लेकिन ब्रिटेन में TCS बरसाएगी नौकरियां, जानें क्या है IT कंपनी का 'यूके प्लान'
TCS UK Plan: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने ब्रिटेन में बड़े स्तर पर निवेश की घोषणा करते हुए अगले तीन सालों में 5,000 नई नौकरियां देने की योजना बनाई है. कंपनी ने शुक्रवार को लंदन में एक नया “एआई एक्सपेरियंस जोन डिजाइन स्टूडियो” लॉन्च किया, जो ब्रिटेन में टीसीएस के लगातार बढ़ते रणनीतिक निवेश (Strategic Investment) को दर्शाता है.
ब्रिटेन में बढ़ेगा TCS का दायरा
इस समय भारतीय आईटी कंपनी टीसीएस ब्रिटेन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करीब 42,000 लोगों को रोजगार दे रही है. कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में उसने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 3.3 अरब पाउंड (लगभग 350 अरब रुपये) का योगदान दिया है.
लंदन में शुरू किया गया यह एआई एक्सपेरियंस जोन डिजाइन स्टूडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा. यह स्टूडियो क्लाइंट कंपनियों के साथ मिलकर एआई-आधारित समाधान विकसित करने में मदद करेगा, जिससे वित्त, स्वास्थ्य, खुदरा और सार्वजनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता और दक्षता बढ़ाई जा सकेगी. यह नया केंद्र सितंबर में न्यूयॉर्क में शुरू किए गए डिजाइन स्टूडियो के बाद टीसीएस का दूसरा डिजाइन हब है.
🇬🇧 ब्रिटेन में TCS का महत्व
टीसीएस के ब्रिटेन और आयरलैंड के प्रमुख विनय सिंघवी ने कहा — “ब्रिटेन हमारे लिए वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा बाजार है. हम यहां अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहे हैं और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”
टीसीएस अगले 3 साल में ब्रिटेन में 5,000 नई नौकरियां देगी. कंपनी ने लंदन में एआई एक्सपेरियंस जोन डिजाइन स्टूडियो शुरू किया. ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 3.3 अरब पाउंड का वार्षिक योगदान. यह स्टूडियो न्यूयॉर्क डिजाइन स्टूडियो के बाद टीसीएस का दूसरा केंद्र है. टीसीएस वर्तमान में ब्रिटेन में 42,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है. इस कदम से न केवल ब्रिटेन में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि यह भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को वैश्विक स्तर पर और मज़बूत बनाएगा.
