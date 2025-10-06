हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसअब जाकर TCS में आई जान, जबदस्त उछाल से शेयर बना तूफान, कुछ ही देर में 24 हजार करोड़ की हुई कमाई

अब जाकर TCS में आई जान, जबदस्त उछाल से शेयर बना तूफान, कुछ ही देर में 24 हजार करोड़ की हुई कमाई

TCS Market Cap: देश के दिग्गज आईटी कंपनियों में से एक TCS के शेयरों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है. 6 अक्टूबर को कंपनी के शेयरों में 2 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 06 Oct 2025 03:03 PM (IST)
TCS Share Jumps Today: अमेरिका से चल रहे टैरिफ टेंशन और H-1B वीजा से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच भारतीय आईटी सेक्टर के लिए एक राहत भरी खबर आई है. सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 को देश की अग्रणी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. कंपनी के शेयर 2 प्रतिशत से अधिक उछल गए, जिससे बाजार में सकारात्मक रुझान देखने को मिला.

शेयरों में इस तेजी के चलते कंपनी के वैल्यूएशन में करीब 24 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, और पिछले एक साल में शेयर 30 प्रतिशत से ज्यादा नीचे आए हैं.

अमेरिका से जारी टैरिफ तनाव और H-1B वीजा संबंधी नीतिगत सख्ती के चलते भारतीय आईटी कंपनियों पर दबाव बना हुआ है. ऐसे माहौल में TCS के शेयरों में आई यह तेजी आईटी सेक्टर और निवेशकों दोनों के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है.

सेंसेक्स पर टीसीएस के शेयरों में तेजी

बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स के अनुसार, सोमवार दोपहर 1:45 बजे तक कंपनी का शेयर 2.50 फीसदी की तेजी के साथ ₹2,974.75 पर ट्रेड कर रहा था. कारोबारी दिन की शुरुआत में शेयर ₹2,902 पर खुले थे, जिसके बाद इसमें लगातार तेजी देखने को मिली. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह रुझान बरकरार रहा, तो बाजार बंद होने तक शेयर में और भी तेजी देखने को मिल सकती है.

लंबे समय की गिरावट के बाद आई मजबूती

टीसीएस के शेयरों में पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी. बीते एक वर्ष में शेयरों में लगभग 30 प्रतिशत की मंदी आई थी, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा. हालांकि, सोमवार को आई इस तेजी से निवेशकों में विश्वास लौटा है और बाजार में सकारात्मक माहौल बना है.

पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन कंपनी का मार्केट कैप लगभग ₹10.50 लाख करोड़ रुपये था. सोमवार को शेयरों में आई तेजी के बाद यह बढ़कर ₹10.74 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया.

विशेषज्ञों की राय

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आईटी सेक्टर में हालिया दबाव के बावजूद, मजबूत ऑर्डर बुक और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बढ़ती मांग के चलते TCS की बुनियादी स्थिति मजबूत बनी हुई है. यदि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ तनाव कम होता है, तो आने वाले हफ्तों में आईटी सेक्टर के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है.

कुल मिलाकर, लगातार गिरावट के बाद TCS के शेयरों में यह उछाल आईटी सेक्टर के लिए एक सकारात्मक संकेत है और निवेशकों के मनोबल को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)  

Published at : 06 Oct 2025 02:29 PM (IST)
