हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसTCS में 2500 स्टाफ इस्तीफा देने के लिए किए गए मजबूर, NITES ने सरकार से लगाई मदद की गुहार

TCS में 2500 स्टाफ इस्तीफा देने के लिए किए गए मजबूर, NITES ने सरकार से लगाई मदद की गुहार

TCS Layoffs: टीसीएस पर अपने पुणे कैंपस में लगभग 2,500 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगा है.इस सिलसिले में NITES ने महाराष्ट्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 03 Oct 2025 09:32 AM (IST)
Preferred Sources

TCS Layoffs: भारत की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनियों में शामिल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में छंटनी होने की खबरें इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं. यूनियन के हवाले से आउटलुक बिजनेस की रिपोर्ट में बताया गया कि हाल के हफ्तों में कंपनी ने अपने पुणे कैंपस में लगभग 2,500 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया. इसे लेकर नसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट (NITES) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को एक पत्र लिखा है, जिसमें गलत तरीके से काम से बाहर निकाले जा रहे कर्मचारियों की जानकारी दी गई है.

सोशल मीडिया पर भी शिकायतों की बाढ़ 

NITES के चेयरमैन हरप्रीत सिंह सलूजा ने कहा, "रोजगार को अचानक नुकसान पहुंचाए जाने ने महाराष्ट्र में आईटी कर्मचारियों के बीच भय, चिंता और निराशा का माहौल पैदा कर दिया है." NITES से पहले सोशल मीडिया पर TCS के कई पूर्व कर्मचारियों ने भी इस पर शिकायत की है.

इससे पता चलता है कि कंपनी में हो रही इस छंटनी से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है. इस साल की शुरुआत में TCS ने ग्लोबल लेवल पर अपने वर्कफोर्स में लगभग 2 परसेंट की कटौती का ऐलान किया था. बताया गया था कि आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करने के लिए यह कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का एक हिस्सा है.

यूनियन ने की जांच की मांग 

NITES ने खासतौर पर उन कर्मचारियों की परेशानियों का जिक्र किया, जिनकी उम्र 40 से ऊपर है. इन पर EMI, बच्चों के स्कूल की फीस, परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ है. यूनियन का कहना है, नौकरी की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जिन कर्मचारियों ने अपना फ्यूचर प्लान किया था, वे अब हताश हो गए हैं. बच्चों की शिक्षा खतरे में है, कर्ज चुकाए नहीं जा सकते, परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है. यूनियन ने महाराष्ट्र सरकार से कथित रूप से बर्खास्तगी की जांच करने, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत कर्मचारियों के अधिकारों को लागू करने, आगे छंटनी होने से रोकने और TCS मैनेजमेंट को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया है.

 

ये भी पढ़ें:

Tata Capital IPO: आज से एंकर निवेशकों के लिए खुल रहा Tata Capital का IPO, चेक करें GMP

Published at : 03 Oct 2025 09:32 AM (IST)
Tags :
Devendra Fadnavis NITES TCS Layoffs TCS Pune Campus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
स्पोर्ट्स
विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 199 किलोग्राम वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल
विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 199 किलोग्राम वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल
क्रिकेट
UPL 2025: जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
स्पोर्ट्स
विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 199 किलोग्राम वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल
विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 199 किलोग्राम वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल
क्रिकेट
UPL 2025: जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
विश्व
Saudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
बॉलीवुड
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? अभी से तैयारी कर रही हैं एक्ट्रेस
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? एक्ट्रेस ने किया खुलासा
हेल्थ
पैरों की सूजन बन रही फैटी लिवर का नया शुरुआती संकेत, एक्सपर्ट्स दे रहे हैं चेतावनी 
पैरों की सूजन बन रही फैटी लिवर का नया शुरुआती संकेत, एक्सपर्ट्स दे रहे हैं चेतावनी 
जनरल नॉलेज
हल्दी से काली मिर्च तक, दुनियाभर के किचन में कैसे छा गए भारतीय मसाले?
हल्दी से काली मिर्च तक, दुनियाभर के किचन में कैसे छा गए भारतीय मसाले?
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget