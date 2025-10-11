बेजोड़ है ये ट्रिक! सिर्फ 5000 लगाकर बन सकते हैं करोड़ों के मालिक, समझ लें पूरा तरीका

5000 Monthly SIP: हर कोई चाहता है कि बुढ़ापे तक उसके पास अच्छा-खासा फंड जमा हो जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी आराम से और मौज में गुजरे. हालांकि, घर-परिवार और खुद के खर्चे के बाद महीने के आखिर तक इंसान इतना नहीं जमा पाता कि उससे वह आने वाले समय में लिए करोड़ों जुटा ले. वैसे अगर सूझबूझ के साथ सेविंग्स की जाए तो नामुमकिन लगने वाली ये बात मुमकिन भी हो सकती है.

किनके लिए SIP है बेहतर ऑप्शन?

म्यूचुअल फंड का सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) निवेश का बेहतर विकल्प हो सकता है. म्यूचुअल फंड्स के दूसरे इंवेस्टमेंट ऑप्शंस के मुकाबले SIP में निवेशक करना आसान है और इसमें रिटर्न मिलने की भी अधिक संभावना रहती है. ऐसे में अगर आपका रेगुलर इनकम है, तो सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) आपके लिए बेहतर है. SIP में हर महीने छोटी-छोटी राशि लगातार लगाते रहने से लंबे समय में आपके पास बड़ा फंड बनकर तैयार हो जाता है. इसके जरिए लगातार निवेश से एक अच्छी-खासी रकम जुटाई जा सकती है.

इस तरह से समझें पूरा ट्रिक

यदि आप हर महीने 1000 रुपये की SIP से अपना इंवेस्टमेंट शुरू करते हैं और आपको जमा राशि पर सालाना 12 की दर से ब्याज मिलता है, तो 31 साल तक आपके पास 1.02 करोड़ रुपये का फंड तैयार हो जाएगा.इसी तरह से अगर आप हर महीने SIP में 5000 रुपये लगाते हैं और हर साल इसे 10 परसेंट की दर से बढ़ाते हैं और सालाना जमा राशि पर 12 परसेंट की दर से ब्याज मिलने की उम्मीद लेकर चलते हैं, तो 25 साल तक आपके पास 2,13,77,730 रुपये जमा हो जाएंगे. इनमें से 59,00,823 रुपये निवेश की गई रकम है, जबकि 1,54,76,906 रुपये उस पर मिला इंटरेस्ट है.

वहीं, 21 साल तक आप 5000 की मासिक SIP से 1.16 करोड़ तक तक की मोटी कमाई कर लेंगे. इनमें से 38.40 लाख रुपये का आपका कुल निवेश और रिटर्न से हुई कमाई 77.96 लाख रुपये है. अगर आप 5000 की जगह 2000 की मासिक SIP करते हैं, तो भी 10 परसेंट के स्टेप अप के साथ आप अगले 24 सालों में 1.10 करोड़ का फंड जुटा लेंगे.

हालांकि, ध्यान रखने वाली बात यह है कि SIP तभी आपको फायदा पहुंचाएगा, जब आप लंबे समय तक इसके साथ टिके रहेंगे. मार्केट डाउन होने की स्थिति में कई लोग SIP बंद कर देते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं क्योंकि एक तो इससे मार्केट बढ़ने के समय का आपको मुनाफा नहीं मिल पाता है और गिरावट के समय सस्ते यूनिट भी खरीद नहीं पाते हैं इसलिए SIP का पूरा फायदा उठाना है, तो बिना रूके टारगेट हासिल करने तक इसके साथ बने रहे.

कैसे करें शुरुआत?

SIP शुरू करने से पहले आपको तय करना होगा कि आपको हर महीने कितना पैसा लगाना है और उस हिसाब से अपना SIP Amount चुनें.

इसके बाद अपने Risk tolerance और Financial goals के आधार पर म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट करें.

कितने समय तक के लिए पैसा लगाना है जैसे कि short-term, medium-term या long-term यह भी सोच लें. सारी चीजें फाइनल हो जाने के बाद अब PAN, Aadhaar और बैंक डिटेल्स के साथ अपना KYC पूरा करें.

इसके बाद e-Mandate के जरिए ऑटो-डेबिट की इजाजत देनी होती है ताकि हर महीने SIP का पैसा अकाउंट से अपने आप कट जाए.

आप Groww, Paytm Money या Zerodha Coin या डायरेक्ट Mutual Fund हाउस की वेबसाइट पर जाकर अपना प्लान चुन सकते हैं.

अब आपको पहले SIP Registration Form भरना होगा. इसमें आपको SIP Amount, Frequency Specified जैसी कई जानकारियां देनी होंगी.

इसी के साथ SIP के साथ आपके निवेश का सफर शुरू हो जाएगा.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

