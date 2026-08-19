देश के हर नागरिक को मिलेंगे 26000 कैश, ये देश क्यों बांट रहा है अरबों रुपए?

Taiwan Cash News: अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े और सरकार उसका फायदा सीधे आम लोगों तक पहुंचाने का फैसला करें, तो यह चर्चा सुर्खियों में आ जाता है. ऐसा ही कुछ इन दिनों ताइवान में देखने को मिल रहा है. ताइवान सरकार ने 2027 में देश के हर नागरिक को 26,000 रुपये कैश देने का ऐलान किया है. सरकार का कहना है कि देश की तेज फाइनेंशियल ग्रोथ का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पैसे दी जाएगी. चार लोगों के परिवार को करीब लगभग 1.04 लाख रुपये मिल सकते हैं.

दरअसल, ताइवान की इकॉनमी को AI की बढ़ती मांग से बड़ा फायदा हुआ है. दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और क्लाउड सर्विस की मांग बढ़ने से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में तेजी आई है. ताइवान इस सेक्टर में पहले से ही मजबूत है और यहां की कंपनियां दुनिया के लिए जरूरी चिप्स और दूसरी टेक्नोलॉजी तैयार करती हैं.

39 साल में सबसे तेज ग्रोथ

ताइवान की सरकारी आंकड़ों की एजेंसी DGBAS के मुताबिक, इस साल देश की GDP ग्रोथ 11.05% रहने का अनुमान है. इससे पहले ग्रोथ का अनुमान 9.64% था. यानी इसमें 1% से ज्यादा का इजाफा की गई है. अगर ये अनुमान सही रहता है तो ये 39 साल में ताइवान की सबसे तेज साल की फाइनेंशियल ग्रोथ होगी.

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पहले 6 महीने में ही ताइवान की इकॉनमी 14.15% बढ़ी है, जो करीब 50 साल में इस समय की सबसे तेज ग्रोथ है. इस तेजी के पीछे सेमीकंडक्टर, IT और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को बड़ी वजह माना जा रहा है.

हर नागरिक को 10,000 ताइवान डॉलर देने का ऐलान

राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने 2027 के केंद्रीय बजट की रिपोर्ट मिलने के बाद हर नागरिक को NT$10,000 देने की घोषणा की. सरकार ने इसके लिए NT$235.7 अरब का प्रावधान किया है. ताइवान की करीब 2.31 करोड़ आबादी के हिसाब से इस कैश पेमेंट पर बड़ी रकम खर्च होगी.

सरकार की योजना है कि बजट संसद से पास होने के बाद लोगों को ये पैसा फरवरी 2027 में लूनर न्यू ईयर से पहले दिया जाए. लेकिन, असल तारीख बजट पास होने और वित्त मंत्रालय की प्रोसेस पर डिपेंड करेगी.

विपक्ष ने उठाए सवाल

इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं. उसका कहना है कि रूलिंग पार्टी पहले इसी तरह के कैश पेमेंट के प्रस्ताव का विरोध कर चुकी है. विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया है कि क्या इस फैसले के पीछे राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है. वहीं, सरकार का कहना है कि इसका मकसद मजबूत आर्थिक ग्रोथ का फायदा हर नागरिक तक पहुंचाना है.

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