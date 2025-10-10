TCS Dividend Alert: देश में आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया. इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.4 परसेंट बढ़कर 12,075 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, कंपनी का रेवेन्यू भी 2.39 परसेंट की उछाल के साथ 65,799 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 64,259 करोड़ रुपये रहा था. कंपनी ने डिजिटल सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस की बढ़ती मांग के चलते यह मुकाम हासिल किया है.



कंपनी ने शेयरहोल्डर्स को किया खुश

सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे के बाद कंपनी अब अपने निवेशकों को खुश करने जा रही है. TCS ने कारोबारी साल 26 के लिए 11 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है. कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट की भी जानकारी दी है. डिविडेंड का लाभ केवल उन्हीं शेयरहोल्डर्स को मिलेगा, जिनके पास रिकार्ड डेट तक कंपनी के शेयर होंगे. टीसीएस बीएसई और एनएसई पर सबसे अधिक डिविडेंड देने वाली कंपनियों में से एक है.

कब है रिकॉर्ड डेट?

TCS ने कहा, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हुई बोर्ड की मीटिंग में डायेक्टर्स ने कंपनी के 1 रुपये मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 11 रुपये के दूसरे फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है. कंपनी ने बताया कि लाभांश का भुगतान कंपनी के उन्हीं इक्विटी शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके बुधवार, 15 अक्टूबर, 2025 तक कंपनी के शेयर होंगे. वहीं, डिविडेंड का भुगतान 4 नवंबर, 2025 को किया जाएगा.

