हिंदी न्यूज़बिजनेसअकाउंट में बढ़कर आएंगे पैसे, जबरदस्त हाइक देने की है तैयारी; इस सेक्टर में सबसे ज्यादा बढ़ेगी सैलरी

अकाउंट में बढ़कर आएंगे पैसे, जबरदस्त हाइक देने की है तैयारी; इस सेक्टर में सबसे ज्यादा बढ़ेगी सैलरी

Salary Hike in 2026: AON के एनुअल सैलरी इंक्रीज एंड टर्नओवर सर्वे में हुए खुलासे से आर्थिक अनिश्चितताओं और महंगाई को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारतीय कंपनियां के आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 08 Oct 2025 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

Salary Hike in 2026: भारत में लोगों की सैलरी में अगले साल 2026 में तेज उछाल आने की संभावना है. इस दौरान भारत में कंपनियां लगभग 9 परसेंट तक तनख्वाह बढ़ा सकती है. इसका खुलासा AON के एनुअल सैलरी इंक्रीज एंड टर्नओवर सर्वे 2024-25 में हुआ है. इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत घरेलू मांग से चीजें बैलेंस हो रही हैं. यानी कि देश में बढ़ते उपभोग, निवेश और मॉनिटरी पॉलिसी के सपोर्ट के बीच वेतन में 2026 तक 9 परसेंट तक की वृद्धि हो सकती है. इससे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और महंगाई को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारतीय कंपनियां के आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.

इन सेक्टर्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

सर्वे में 45 सेक्टर्स शामिल किए गए. इनमें रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अधिक 10.9 परसेंट तक सैलरी ग्रोथ की उम्मीद है. नॉन-बैंकिग फाइनेंशियल सर्विस एरिया में भी लगभग 10 परसेंट ग्रोथ होने का अनुमान लगाया जा रहा है. इनके अलावा, इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विसेज में 9.7 परसेंट, लाइफ साइंस और ऑटोमेटिव में 9.6 परसेंट तक सैलरी बढ़ने की संभावनाएं हैं, जबकि कोरोना महामारी के बाद उपभोग में सुधार से प्रेरित देश के रिटेल सेक्टर में ग्रोथ अगले साल पहले के नौ परसेंट से बढ़कर 9.6 परसेंट होने की संभावना है.

प्रतिभाओं में निवेश करेंगी कंपनियां 

एओन में टैलेंट सॉल्यूशंस फॉर इंडिया के पार्टनर और रिवॉर्ड कंसल्टिंग लीड, रूपांक चौधरी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, "इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और नीतिगत उपायों के समर्थन से भारत की विकास कहानी मज़बूत बनी हुई है. हमारा सर्वेक्षण दर्शाता है कि रियल एस्टेट और NBFC जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रतिभा में निवेश करने में सबसे आगे हैं. व्यवसाय वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी, सतत विकास और कार्यबल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुआवजे के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं." एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे से यह भी पता चला है कि भारत में नौकरी छोड़ने की दर 2025 में अब तक घटकर 17.1 परसेंट रह गई है, जो 2024 में 17.7 परसेंट थी. 2023 में नौकरी छोड़ने का लेवल 18.7 परसेंट था. 

 

 

 

 

 

 

Published at : 08 Oct 2025 01:55 PM (IST)
Tags :
Business News Salary Hike In 2026 Salary Growth
