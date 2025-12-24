दबाकर लोगों ने खाई बिरियानी... Swiggy की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 9.3 करोड़ बार हुआ ऑर्डर

Biryani: आजकल ऑनलाइन का जमाना है. पेमेंट से लेकर खाना ऑर्डर करने तक हर काम एक क्लिक के सहारे हो जाता है. हम और आप जैसे तमाम लोग ऑनलाइन ग्रॉसरी से लेकर पका-पकाया खाना भी खूब मंगाते हैं. किसी को पिज्जा पसंद है, तो कोई चाऊमीन का दीवाना है, लेकिन बिरियानी के आगे किसी और डिश का टिक पाना नामुमकिन सा लग रहा है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि 'हाउ इंडिया स्विगी'ड' ( How India Swiggy’d) के 10वें एडिशन की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है.

बिरियानी के आगे सब फेल

रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2025 में देश भर के लोगों ने सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर किया. इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर बिरियानी आया है. साल 2025 में स्विगी के जरिए लोगों ने सबसे ज्यादा बिरियानी ऑर्डर किए. इसमें भी चिकन बिरियानी को लोगों ने सबसे ज्यादा पंसद किया. अकेले 2025 में भारत में 93 मिलियन बिरियानी ऑर्डर किए गए. इस हिसाब से हर मिनट पर 194 और हर सेकंड पर 3.25 बिरयानी ऑर्डर किए गए.

इस साल लोगों ने 57.7 मिलियन (5.77 करोड़) बार चिकन बिरियानी ऑर्डर किए. इसमें से भी रिपीट ऑर्डर सबसे ज्यादा थे. यानी कि एक बार चिकन बिरियानी ऑर्डर करने के बाद कस्टमर्स ने दोबारा भी अपने ऑर्डर को रिपीट किया. आपको बता दें कि यह लगातार 10वां साल है, जब बिरियानी स्विगी पर सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश की लिस्ट में टॉप पर रही है. इससे पता चलता है कि ट्रेंड आते-जाते रहते हैं, लेकिन बिरियानी का जलवा बरकरार रहा है.

पिज्जा, बर्गर के भी खूब मिले ऑर्डर

इसी के साथ दूसरे नंबर पर बर्गर का नंबर रहा, जिससे 44.2 मिलियन (4.42 करोड़) बार ऑर्डर किया गया. पिज्जा तीसरे नंबर पर रहा, जिसके लिए 40.1 मिलियन (4.01 करोड़) ऑर्डर किया गया. चौथे नंबर पर डोसा रहा, जिसके लिए 26.2 मिलियन (2.62 करोड़) बार ऑर्डर आया.

स्विगी ने अपनी रिपोर्ट में बताया, "लेट नाइट ऑर्डर की लिस्ट में वेज पिज्जा टॉप पसंदीदा आइटम्स में से एक रहा." सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अकेले एक कस्टमर ने 47,578 रुपये के पिज्जा ऑर्डर किए. स्नैक टाइम (दोपहर 3-7 बजे) के दौरान सबसे ज्यादा बर्गर बिके. चिकन बर्गर के 6.3 मिलियन (63 लाख) ऑर्डर आए. हालांकि, 4.2 मिलियन (42 लाख) ऑर्डर के साथ वेज बर्गर भी पीछे नहीं रहा. इसके अलावा, चिकन रोल, चिकन नगेट्स, वेज पिज्जा भी इस दौरान खूब बिके.

खूब लगी चाय की चुस्कियां

भारतीयों के लिए शाम के नाश्ते में चाय-समोसे का कॉम्बिनेशन भी हिट रहा है. सालभर में लोगों ने स्विगी के जरिए 3.42 मिलियन (34.2 लाख) समोसे और 2.9 मिलियन (29 लाख) कप अदरक वाली चाय ऑर्डर की. इनके अलावा, गुलाब जामून, काजू कतली, बेसन लड्डू, चॉकलेट केक का भी इस साल लोगों ने खूब लुत्फ उठाया.

