SVP Global Textiles shares: SVP ग्लोबल टेक्सटाइल्स के शेयर सोमवार, 1 दिसंबर 2025 को फोकस में रहेंगे क्योंकि इसने इस हफ्ते पांच में से चार सेशन में अपने अपर सर्किट लेवल पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की है. BSE डेटा से पता चलता है कि SVP ग्लोबल टेक्सटाइल्स के शेयर शुक्रवार के स्टॉक मार्केट सेशन के दौरान 6.86 के अपने अपर सर्किट लेवल पर पहुंचे, जबकि लोअर सर्किट लेवल 5.62 पर रहा. स्टॉक के लिए 10 परसेंट का प्राइस टॉलरेंस बैंड था.

1 महीने में 90 परसेंट का रिटर्न

यह स्टॉक बीते एक महीने से अपने निवेशकों को दमदार मुनाफा भी करा रहा है. SVP ग्लोबल टेक्सटाइल्स के शेयर ने पिछले एक महीने में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर 90 परसेंट से ज्यादा का रिटर्न दिया है. मार्केट डेटा के मुताबिक, SVP ग्लोबल के शेयर 25 नवंबर 2025 से अपने अपर सर्किट लेवल पर पहुंच रहे हैं.

शेयर में आई तेजी की वजह?

गुरुवार, 27 नवंबर 2025 को जारी एक एक्सचेंज क्लैरिफिकेशन के अनुसार, SVP ग्लोबल टेक्सटाइल्स ने कहा कि उनकी तरफ से ऐसी कोई जानकारी या घोषणा नहीं है जिससे भारतीय शेयर बाजार में शेयरों के प्राइस बिहेवियर को बढ़ावा मिल रहा हो.

कंपनी ने अपनी फाइलिंग के जरिए स्टॉक एक्सचेंजों को बताया, ''हम आपको सूचित करते हैं कि कंपनी की तरफ से ऐसी कोई पेंडिंग जानकारी या घोषणा नहीं है, जो प्राइस सेंसिटिव हो/हैं, जिससे कंपनी के शेयरों के प्राइस बिहेवियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता हो.'' कंपनी ने यह भी कहा कि उसके शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव पूरी तरह से स्टॉक मार्केट के निवेशकों और स्टॉक की उनकी मांग से तय होता है.

शेयरों का गजब का परफॉर्मेंस

शुक्रवार के स्टॉक मार्केट सेशन के बाद SVP ग्लोबल टेक्सटाइल्स के शेयर की कीमत 9.94 परसेंट बढ़कर 6.86 रुपये के लेवल पर बंद हुआ, जबकि पिछली बार मार्केट बंद होने पर यह 6.24 रुपये पर था. कंपनी के शेयर 28 नवंबर 2025 को भी अपने अपर सर्किट पर पहुंचे थे.

जब से SVP ग्लोबल टेक्सटाइल्स के शेयर भारतीय स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए हैं, कंपनी के स्टॉक में 93 परसेंट से ज्यादा की गिरावट आई है, लेकिन पिछले एक साल में इसने 36 परसेंट से ज्यादा का रिटर्न दिया है. साल-दर-साल (YTD) के आधार पर SVP ग्लोबल के शेयर ने 35.10 परसेंट की बढ़त हासिल की है और पिछले एक महीने में 93.54 परसेंट तक बढ़ा है. शेयर पिछले पांच मार्केट सेशन में 84.22 परसेंट से ऊपर ट्रेड कर रहा है.

