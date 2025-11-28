हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कमाल कर दिया! पहले ही दिन 785 रुपये के पार पहुंचा शेयर, धमाकेदार लिस्टिंग से निवेशकों की हुई बंपर कमाई

कमाल कर दिया! पहले ही दिन 785 रुपये के पार पहुंचा शेयर, धमाकेदार लिस्टिंग से निवेशकों की हुई बंपर कमाई

Sudeep Pharma Share Listing: फार्मा सेक्टर की कंपनी सुदीप फार्मा (Sudeep Pharma) के आईपीओ की आज शेयर बाजार में लिस्टिंग हो गई. इस आईपीओ ने अपने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कराया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Nov 2025 02:41 PM (IST)


Sudeep Pharma Share Listing: फार्मा सेक्टर की कंपनी सुदीप फार्मा (Sudeep Pharma) ने शेयर बाजार में गजब की एंट्री ली है. शुक्रवार को इसके शेयर BSE में अपने IPO प्राइस से 23 परसेंट के मुनाफे के साथ लिस्ट हुए. 21 से 25 नवंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुले 895 करोड़ रुपये के इस इश्यू के लिए 93.71 गुना ज्यादा बोली लगी थी.

आज NSE पर इसके शेयर की लिस्टिंग 730 रुपये और BSE पर 725 रुपये पर हुई, जबकि आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 593 रुपये था. इस तरह से कंपनी ने लगभग 8,188 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ अपनी दमदार शुरुआत की. आईपीओ लॉन्च होने से एक दिन पहले सुदीप फार्मा ने  एंकर इन्वेस्टर्स से 268.5 करोड़ रुपये जुटाए थे, जो इस ऑफरिंग के लिए मजबूत इंस्टीट्यूशनल डिमांड को दिखाता है. 

लिस्टिंग के बाद और आई तेजी

बंपर लिस्टिंग के बाद शेयरों ने और भी तेज रफ्तार पकड़ी और BSE पर 6 परसेंट उछलकर सीधे 786.40 रुपये पर पहुंच गए. यानी कि आईपीओ प्राइस 593 रुपये से शेयर में 30 परसेंट से ज्यादा का उछाल आया. NSE पर भी 7 परसेंट से ज्यादा की तेजी के साथ सुदीप फार्मा के शेयर 788.05 रुपये के लेवल पर जा पहुंचे हैं. 

क्या करती है कंपनी? 

सुदीप फार्मा मिनरल-बेस्ड एक्सिपिएंट्स और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में होता है. इसके पोर्टफोलियो में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सोडियम और पोटैशियम सॉल्ट्स शामिल हैं, जो टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स और फोर्टिफाइड फूड्स में जाते हैं. कंपनी कई प्लांट चलाती है, जिसमें गुजरात के नंदेसरी में इसकी एक खास फेसिलिटी भी है. इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी की पकड़ मजबूत है. इसके प्रोडक्ट्स बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 28 Nov 2025 02:41 PM (IST)
Tags :
IPO Sudeep Pharma IPO Sudeep Pharma Sudeep Pharma Listing

