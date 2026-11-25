गर्मी हो, सफर हो या फिर बाहर कहीं खाना खाने जाना हो, बोतलबंद पानी यानी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल आम बात है. बाजार में बिसलेरी, किनले और एक्वाफिना जैसे कई ब्रांड मौजूद हैं. बहुत से लोग घर में भी पीने के लिए बोतल वाला पानी खरीदते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि देश में कितने परिवार ऐसे हैं जो पीने और खाना बनाने के लिए पूरी तरह बोतलबंद पानी पर निर्भर हैं? इसका जवाब एक नए सर्वे में सामने आया है.

LocalCircles का ये सर्वे देश के 284 जिलों के शहरी परिवारों के बीच किया गया था और इस सर्वे में 29,161 लोगों से मिले रिएक्शन हैं. सर्वे के मुताबिक, शहरी इलाकों में सिर्फ 1 फीसदी परिवार ही पीने और खाना बनाने के लिए नगर निगम के पानी को साफ करने के बजाय बोतलबंद पानी खरीदते हैं.

कितने घरों में होता है प्यूरिफायर का इस्तेमाल?

सर्वे में सबसे दिलचस्प बात ये सामने आई कि ज्यादातर शहरी परिवार नल के पानी को सीधे पीने के बजाय उसे साफ करते हैं. करीब 84 फीसदी परिवारों ने बताया कि वो पानी साफ करने के लिए RO या वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं.

सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, 44 फीसदी परिवार RO सिस्टम पर निर्भर हैं, जबकि 40 फीसदी घरों में वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा 9 फीसदी लोग पानी को उबालकर पीते हैं. वहीं, 1 फीसदी परिवार क्लोरीनेशन, फिटकरी या दूसरे मिनरल वाले तरीकों से पानी साफ करते हैं. एक फीसदी लोग पानी को साफ करने के दूसरे तरीके अपनाते हैं.

नल का पानी पीते हैं लोग?

सर्वे में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. सिर्फ 2 फीसदी लोगों ने कहा कि वो नगर निगम की पाइपलाइन से आने वाले पानी को बिना फिल्टर से साफ किए सीधे पीते हैं. यानी 98 फीसदी लोगों को पानी पीने से पहले उसे किसी न किसी तरीके से साफ करना पड़ता है.

इस मामले में पिछले साल के मुकाबले लोगों का भरोसा भी कम हुआ है. LocalCircles के 2025 के सर्वे में 6 फीसदी लोगों ने कहा था कि उनके घर आने वाला नल का पानी सीधे पीने लायक है. अब ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 2 फीसदी रह गया है. इससे पता चलता है कि शहरी परिवारों में पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ रही है.

बिसलेरी पर क्यों हुई कार्रवाई?

हाल ही मेंz देश के बड़े पैकेज्ड वाटर ब्रांड बिसलेरी पर FSSAI की कार्रवाई चर्चा में है. दरअसल, FSSAI ने गोवा स्थित बिसलेरी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लिए गए पानी के एक सैंपल को तय मानकों के मुताबिक नहीं पाया है. जांच में ब्रोमेट की मात्रा 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मिली, जबकि इसकी तय सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है.

इसके बाद दोबारा जांच के लिए सैंपल रेफरल लैब भेजा गया. वहां भी पानी को असुरक्षित घोषित किया गया और उसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) की मौजूदगी पाई गई. इसके बाद FSSAI ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी. हालांकि, यह किसी अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने का फैसला नहीं है.

बिसलेरी ने क्या दी सफाई?

FSSAI की कार्रवाई के बाद बिसलेरी ने कहा कि ये मामला सितंबर 2025 में गोवा प्लांट में तैयार किए गए एक बैच का है. कंपनी के मुताबिक, उस दिन लिए गए 6 सैंपल में से 5 सभी जरूरी मानकों पर खरे उतरे थे, जबकि एक सैंपल में ब्रोमेट की मात्रा फिक्स लिमिट से थोड़ी ज्यादा मिली थी.

कंपनी ने ये भी कहा कि उसने अपनी तरफ से एक स्वतंत्र लैब में जांच कराई थी, जिसमें ब्रोमेट की मात्रा फिक्स लिमिट के अंदर पाई गई थी. बिसलेरी ने कहा है कि वो इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ सहयोग करेगी.

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