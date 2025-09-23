GST 2.0 का असर: सस्ता हुआ सामान, तो दुकानों पर उमड़ी भीड़; बेधड़क बिके एसी-टीवी

GST 2.0: नवरात्रि के पहले दिन सोमवार, 22 सितंबर को देश भर में जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गया. इसके तहत अब जीएसटी में दो स्लैब होंगे. ज्यादातर चीजों पर 5 परसेंट और 18 परसेंट की दर से जीएसटी लगाया जाएगा. इससे देश की आम जनता को काफी राहत मिली है क्योंकि 12 परसेंट और 28 परसेंट के स्लैब को हटाए जाने से इनमें आने वाली चीजें अब 5 परसेंट और 18 परसेंट वाले स्लैब में शिफ्ट हो गई हैं. ऐसे में कई चीजों की कीमतें कम हो गई हैं. इसका असर मार्केट पर देखने को मिला.

दुकानों में खूब बिके सामान

सोमवार को एयर कंडीश्नर और टीवी की जोरदार बिक्री हुई है. बड़े दुकानों की तो बात छोड़िए, गली-मोहल्ले के किराना स्टोर्स पर भी भीड़ देखी गई क्योंकि जीएसटी 2.0 के तहत खाने-पीने की चीजों के भी दाम घटाए गए हैं. इस दौरान लोगों ने नवरात्रि के मौके पर रिटेलर्स से मिल रहे डिस्काउंट का भी खूब फायदा उठाया. जीएसटी रिफॉर्म्स के सोमवार के लागू होने से कॉस्मेटिक्स से लेकर फूड आइटम्स, टीवी, एसी की भी डिमांड बढ़ गई है. होम अप्लायंसेस सेगमेंट के डीलर्स का कहना है कि एयर कंडीश्नर पर पहले 28 परसेंट की दर से जीएसटी लगता था, लेकिन अब इस पर 18 परसेंट जीएसटी लगेगा. इसका असर कुछ ऐसा रहा कि पहले ही दिन दुकानों में रिकॉडतोड़ बिक्री हुई.

पहले ही दिन बेधड़क हुई बिक्री

Haier India के प्रेसिडेंट एनएस सतीश ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, ''रेगुलर बिक्री का रूझान उत्साहजनक रहा. हमारे डीलरों ने शाम के पांच बजे तक दूसरे सोमवार के मुकाबले लगभग डबल सेल होने की जानकारी दी.'' Blue Star के मैनेजिंग डायरेक्टर बी त्यागराजन ने कहा, ''एक मोटा अनुमान है कि पिछले साल सितंबर के मुकाबले ग्रोथ लगभग 20 परसेंट रहेगा. ई-कॉमर्स कंपनियों की बड़ी सेल आज से शुरू हो रही है और कई उपभोक्ता खरीदारी का फैसला लेने से पहले कीमतों पर नजर रखेंगे. हमारे कई डीलरों ने आज 'शुभ आरंभ-नया मुहूर्त' भाव के तहत मशीनें खरीदी हैं.''

थॉमसन, कोडक, ब्लॉपंक्ट सहित जैसे तमाम ग्लोबल ब्रांड्स की लाइसेंस रखने वाली टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सुपर प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (SPPL) के सीईओ अवनीत सिंह मारवाह ने कहा कि जीएसटी 2.0 के पहले दिन बिक्री में 30 से 35 परसेंट का इजाफा हुआ है. कंपनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के जरिए टीवी बेचती है.

उन्होंने कहा, "43 इंच स्क्रीन साइज वाले और 55 इंच स्क्रीन साइज वाले टीवी सेट की बिक्री में 30 से 35 का उछाल आया, जिन पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं." इधर किराना दुकानों पर MRP को लेकर कन्फ्यूजन बना रहा. लोग कम कीमतों को लेकर दुकानदारों से बहस करते नजर आए. कई कंपनियां पहले दिन हुई बिक्री का डेटा आज जारी करेगी.

