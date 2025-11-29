शेयर मार्केट में हलचल! अगले सप्ताह इन दो कंपनियों का स्टॉक स्प्लिट तय, जानें रिकॉर्ड डेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Stock Split News: भारतीय शेयर बाजार में 1 दिसंबर से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह में दो कंपनियों के शेयरों का स्टॉक स्प्लिट होने वाला हैं. कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (CAMS) और मिनी डायमंड्स इंडिया (Mini Diamonds India) के कंपनी के शेयरों का स्टॉक स्प्लिट होगा.

दोनों ही कंपनियों ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट अगले सप्ताह तय किया है. आइए जानते हैं, इस स्टॉक स्प्लिट से संबंधित रिकॉर्ड डेट और अन्य जानकारी के बारे में....

1. मिनी डायमंड्स इंडिया

मिनी डायमंड्स इंडिया कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर को 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटने की तैयारी की है. यानी कि 1 शेयर 5 शेयरों में बंट जाएगा. कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट 2 दिसंबर, 2025 तय किया है.

कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 13 नवंबर, 2025 के बैठक में स्टॉक स्प्लिट को लेकर फैसला लिया था. सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 28 नवंबर को एनएसई पर कंपनी के शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिली थी. कंपनी शेयर 0.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 140 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे.

2. कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज

कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी भी अपने शेयरों को 1:5 के अनुपात में बांटने जा रही है. यानी कि 1 शेयर को 5 शेयरों में बांट दिया जाएगा. कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए 5 दिसंबर, 2025 की तारीख तय की है.

शेयर बाजार में कंपनी शेयरों के बात करें तो, 28 नवंबर को एनएसई पर कंपनी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. कंपनी शेयर 0.49 फीसदी फिसलकर 3,875.40 रुपये के भाव पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

