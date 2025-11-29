सेबी की बड़ी कार्रवाई! इस कंपनी पर लगाया 2 साल का बैन और 75 लाख का जुर्माना, जानें पूरी डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







SEBI action on DroneAcharya: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से ड्रोन बनाने वाली कंपनी ड्रोनआचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की गई हैं. सेबी ने कंपनी के द्वारा आईपीओ से जुटाए गए फंड का दुरुपयोग और झूठे कॉरपोरेट घोषणाओं के कारण कंपनी, इसके प्रमोटर और अन्य संबंधित संस्थाओं पर दो साल का सिक्योरिट मार्केट प्रतिबंध लगाया हैं.

साथ ही उन पर कुल 75 लाख रुपए की जुर्माना राशि भी लगाई गई है. सेबी की ओर से यह कार्रवाई मुख्य रुप से दो कारणों से की गई हैं. पहला कंपनी के द्वारा आईपीओ से जुटाए गए फंड का गलत इस्तेमाल करने और दूसरा निवेशकों को गुमराह करने के लिए किए गए भ्रामक कॉर्पोरेट घोषणाओं के कारण.

सेबी का बयान

सेबी की ओर से कहा गया कि, बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने के बाद कंपनी और इसके प्रमोटरों की ओर से भ्रामक कॉरपोरेट घोषणाएं की गई, जिससे कंपनी के शेयरों में निवेशकों की रुचि बढ़ी और शेयरों की मांग पर प्रभाव पड़ा.

साथ ही कंपनी ने गिरते शेयरों की कीमतों को बनाए रखने की कोशिश की. ताकि प्री आईपीओ निवेशक अपना पैसा निकाल सकें. सेबी के अनुसार कंपनी और प्रमोटरों ने कंपनी के राजस्व को लेकर गलत जानकारी दी और इसे बढ़ा कर दिखाया.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 28 नवंबर को बीएसई पर कंपनी के शेयरों में मामूली तेजी देखी गई. कंपनी शेयर 0.50 प्रतिशत या 0.28 रुपये की तेजी के साथ 56.72 रुपये पर कारोबार करते हुए बंद हुए थे.

कारोबारी दिन के दौरान शेयर 56.99 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचे थे. वहीं दिन का लो लेवल 55.50 रुपये था. 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, कंपनी शेयरों ने 131 रुपये के आंकड़े को छूआ था.

क्या करती है कंपनी ?

ड्रोनआचार्य एरियल इनोवेशन कंपनी की शुरुआत 2017 में हुई थी. यह एक टेक डेटा साइंस से संबंध रखने वाली कंपनी है. जो डिफेंस, स्पेस, ड्रोन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती हैं.

