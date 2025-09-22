हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसशेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लुढ़के; H-1B वीजा की फीस बढ़ने से IT स्टॉक्स पस्त

शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लुढ़के; H-1B वीजा की फीस बढ़ने से IT स्टॉक्स पस्त

Share Market Updates: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर मार्केट रिकवरी मोड में नजर आ रहा है. सुबह सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बाद में गिरावट धीरे-धीरे कम होती गई.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 22 Sep 2025 11:43 AM (IST)

Share Market Updates: आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स गिरावट के साथ खुले. सुबह 9.26 बजे तक सेंसेक्स 189 अंक या 0.23 परसेंट की गिरावट के साथ 82,772 पर और निफ्टी 40 अंक या 0.16 परसेंट की गिरावट के साथ 25,286 पर कारोबार करता नजर आया. आज सुबह कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स और निफ्टी क्रमशः 0.40 परसेंट और 0.33 परसेंट की गिरावट के साथ खुले थे, लेकिन बाद में गिरावट कम होती गई. 

इन आईटी कंपनियों के शेयर लुढ़के

इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के HB-1 वीजा की फीस बढ़ाने से आज शुरुआती कारोबार में आईटी शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और कोफोर्ज जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयर सुबह के कारोबार में गिर गए. हालांकि, अमेरिकी सरकार के इस फैसले से आईटी कंपनियों को कुछ हद तक राहत भी मिली है कि यह फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी और मौजूदा वीजा होल्डर्स को यह फीस नहीं देनी होगी. यानी कि जो लोग पहले से HB-1 वीजा होल्डर हैं और फिलहाल अमेरिका से बाहर हैं, उन्हें अमेरिका वापस लौटने के लिए 100,000 डॉलर नहीं देना होगा. 

व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि H-1B वीजा पर सालाना तौर पर नहीं, बल्कि नए आवेदन पर सिर्फ एक बार ही देनी होगी. यानी कि यह नए पिटीशन पर लागू होने वाली वन टाइम फीस है. नया आदेश केवल लॉटरी साइकिल (मार्च-अप्रैल 2026) तक नए आवेदनों पर लागू होगा. वीजा रेन्यूअल या मौजूदा धारकों को इस फीस का भुगतान नहीं करना होगा. 

इन सेक्टर्स का भी हाल बेहाल 

इधर, कारोबार के दौरान ब्रॉडकैप इंडेक्स निफ्टी मिडकैप 100 में 0.05 परसेंट और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.12 परसेंट की गिरावट आई. टेक महिंद्रा, टीसीएस, टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स और डॉ रेड्डीज लैब्स के शेयर लुढ़क गए. सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें, तो सबसे अधिक गिरावट निफ्टी आईटी में 2.68 परसेंट की रही. इसके बाद निफ्टी फार्मा (0.45 परसेंट की गिरावट) और निफ्टी हेल्थकेयर (0.33 परसेंट की गिरावट) ने भी इंडेक्स पर दबाव डाला. बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. 

ग्लोबल मार्केट में तेजी 

APEC समिट से पहले ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर हुई दो घंटे की बातचीत के बाद एशियाई बाजारों ने रफ्तार पकड़ी. इसके अलावा, बैंक ऑफ जापान द्वारा अपनी ETF होल्डिंग्स कम करने की योजना की घोषणा के बाद जापान के निक्केई में 1.4 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.9 परसेंट का उछाल आया. उधर, फेडरल रिजर्व द्वारा साल के आखिर तक ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद के चलते, वॉल स्ट्रीट पर शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए. S&P 500 में 0.49 परसेंट और नैस्डैक में 0.72 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई.

 

ये भी पढ़ें:

H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर अमेरिका में अपने पांव पर मार ली कुल्हाड़ी, ऐसे होगा भारत को फायदा

Published at : 22 Sep 2025 10:31 AM (IST)
Tags :
Share Market News Share Market Updates HB-1 Visa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज से 50 रुपये सस्ता हुआ पनीर, दूध के भी घट गए दाम; जानें दही, बटर और घी कितना सस्ता?
आज से 50 रुपये सस्ता हुआ पनीर, दूध के भी घट गए दाम; जानें दही, बटर और घी कितना सस्ता?
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन कौर जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विश्व
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज से 50 रुपये सस्ता हुआ पनीर, दूध के भी घट गए दाम; जानें दही, बटर और घी कितना सस्ता?
आज से 50 रुपये सस्ता हुआ पनीर, दूध के भी घट गए दाम; जानें दही, बटर और घी कितना सस्ता?
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन कौर जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विश्व
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरों पर लट्टू ना हो जाएं तो कहना
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरें वायरल
नौकरी
DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
जनरल नॉलेज
High Heels Rules: इस शहर में 2 इंच से ऊपर हील्स पहनना है मुश्किल, लेनी पड़ती है सरकारी अनुमति
इस शहर में 2 इंच से ऊपर हील्स पहनना है मुश्किल, लेनी पड़ती है सरकारी अनुमति
एग्रीकल्चर
PM Kisan 21st Installment 2025: पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त कब? इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार रुपये
PM Kisan निधि की 21वीं किस्त कब? इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार रुपये
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget