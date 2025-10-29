हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
US-इंडिया ट्रेड डील की खबरों के बीच बाजार में मजबूती, 369 अंक उछलकर बंद सेंसेक्स, कल कैसी रहेगी मार्केट की चाल

US-इंडिया ट्रेड डील की खबरों के बीच बाजार में मजबूती, 369 अंक उछलकर बंद सेंसेक्स, कल कैसी रहेगी मार्केट की चाल

Stock Market News: सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, सन फार्मा, ट्रेंट और एशियन पेंट्स के शेयरों में उल्लेखनीय तेजी रही.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 29 Oct 2025 06:55 PM (IST)
Stock Market Today: अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की प्रगति की खबरों के बीच भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली. बीएसई सेंसेक्स 369 अंक उछलकर 84,997.16 अंक पर बंद हुआ, जबकि कारोबार के दौरान यह 477.67 अंक बढ़कर 85,105.83 तक पहुंच गया. वहीं, एनएसई निफ्टी-50 भी 117.70 अंक (0.45%) की मजबूती के साथ 26,053.90 अंक पर बंद हुआ.

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, सन फार्मा, ट्रेंट और एशियन पेंट्स के शेयरों में उल्लेखनीय तेजी रही. वहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इटर्नल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी के शेयरों में गिरावट देखी गई.

क्यों आई बाजार में तेजी?

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में संभावित प्रगति की उम्मीदों ने निवेशक धारणा को मजबूत किया. उन्होंने कहा कि निवेशक अब फेडरल रिजर्व के अगले निर्णय का इंतजार कर रहे हैं. बाजार में 0.25% ब्याज दर कटौती की संभावना जताई जा रही है. इसके साथ ही, फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे की नीतिगत दिशा का संकेत मिलेगा.

मिडकैप-स्मॉलकैप में भी रौनक

बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.68% और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.56% की बढ़त के साथ बंद हुआ. सेक्टरवार देखें तो— ऊर्जा खंड में 2.72% की तेजी, उपयोगिता खंड में 2.61%, तेल एवं गैस में 2.55%, और धातु खंड में 1.68% की बढ़त रही. बीएसई पर 2,482 शेयरों में बढ़त, 1,668 में गिरावट, जबकि 175 शेयर बिना बदलाव के रहे.

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के एसवीपी (रिसर्च) अजित मिश्रा का कहना है कि अमेरिकी दर कटौती की उम्मीद और वैश्विक व्यापार समझौतों पर सकारात्मक प्रगति ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है. इसी कारण भारतीय बाजार लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए.

वैश्विक बाजारों का रुख भी सकारात्मक

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई और चीन का शंघाई कम्पोजिट बढ़त के साथ बंद हुए. यूरोप के अधिकांश बाजार भी सकारात्मक रहे, जबकि मंगलवार को अमेरिकी बाजार ग्रीन जोन में बंद हुए. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने भी भारतीय बाजार में वापसी की है. उन्होंने मंगलवार को 10,339.80 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की. वहीं, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.23% बढ़कर 64.55 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गया.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 29 Oct 2025 06:52 PM (IST)
