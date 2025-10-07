Stock Market News: लगातार चार सत्र में तेजी से बम-बम बाजार, आज भी सेंसेक्स में 400 अंक की उछाल, ये हैं 4 बड़ी वजह
Stock Market Rising Today: आज के सत्र में बैंकिंग, आईटी और हॉस्पिटल सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.20% की बढ़त जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.3% की बढ़त दर्ज की गई.
Stock Market News: त्योहारी सीजन में लोगों की जबरदस्त खरीदारी, हाल में किए गए जीएसटी रिफॉर्म्स और दूसरी तिमाही के बेहतर नतीजों की उम्मीदों के बीच, मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. सुबह के शुरुआती कारोबार में करीब 10 बजे एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 400 अंकों की छलांग लगाकर 82,200 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 50 भी 25,200 के ऊपर कारोबार कर रहा था.
तेजी वाले सेक्टर्स
आज के सत्र में बैंकिंग, आईटी और हॉस्पिटल सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.20% की बढ़त जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.3% की बढ़त दर्ज की गई.
शेयर बाजार में तेजी की बड़ी वजहें
1. दूसरी तिमाही के नतीजों की उम्मीद और जीएसटी कलेक्शन में मजबूती
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, शेयर बाजार में तेजी का एक बड़ा कारण है —
लार्ज कैप कंपनियों के बेहतर Q2 नतीजों की उम्मीद,
त्योहारी सीजन में लोगों की ओर से की जा रही भारी खरीदारी,
और जीएसटी कलेक्शन में जबरदस्त वृद्धि,
जिन्होंने निवेशकों के सेंटिमेंट को मजबूत किया है.
2. बैंकिंग और आईटी सेक्टर की मजबूती
जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा —
“दूसरी तिमाही के नतीजों से पहले वित्तीय सेवाओं और आईटी सेक्टर में तेजी ने बाजार को सकारात्मक रुख दिया है. बड़े बैंकों के मजबूत तिमाही प्रदर्शन और आकर्षक वैल्यूएशन की वजह से बैंकिंग सूचकांक ने बेहतर प्रदर्शन किया.”
3. निवेशकों में सतर्क आशावाद
मेहता इक्विटीज लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) प्रशांत तापसे ने कहा —
“बैंकों, आईटी और हेल्थकेयर शेयरों में मजबूती से बाजार सकारात्मक दायरे में बना रहा. हालांकि यह तेजी सीमित दायरे में रही, जिससे पता चलता है कि निवेशक अभी भी सतर्क रुख अपना रहे हैं.”
4. विदेशी निवेशकों की बिकवाली में कमी
जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वी.के. विजय कुमार ने बताया- “बाजार में दिख रही हल्की बढ़त आगे भी कायम रह सकती है. विदेशी निवेशकों (FIIs) की बिकवाली अब धीरे-धीरे कम हो रही है. सोमवार को एफआईआई ने केवल 313 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों (DIIs) ने ₹5,036 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी की.”
त्योहारी मांग, जीएसटी सुधार, मजबूत बैंकिंग सेक्टर और विदेशी निवेशकों की बिकवाली में आई कमी — इन सबने मिलकर भारतीय शेयर बाजार को सकारात्मक रफ्तार दी है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह रुख बरकरार रहा, तो आने वाले दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नई ऊंचाइयां छू सकते हैं.
