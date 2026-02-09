Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी सेशन सोमवार, 9 फरवरी वाले कारोबारी दिन की शुरुआत पॉजिटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 597.11 अंक या 0.71 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,177.51 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 195.00 अंक या 0.76 फीसदी उछलकर 25,888.70 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 394 अंक की तेजी के साथ 83,975 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 136 अंक उछलकर 25,830 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

टाटा स्टील, एटरनल, अडानी पोर्ट, टाइटन और एचसीएल टेक

बीएसई के टॉप लूजर

पावरग्रिड, ट्रेंट, आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में शुक्रवार, 6 फरवरी वाले कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 266.47 अंक या 0.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,580.40 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 50.90 अंक या 0.20 प्रतिशत उछलकर 25,693.70 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से आईटीसी, कोटक बैंक, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और पावरग्रिड टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो टीसीएस, टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट, एशियन पेंट और एचसीएल टेक रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमसीजी के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी. वहीं निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो के शेयरों में गिरावट थी. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 13 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 17 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

