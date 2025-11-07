हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market: शेयर मार्केट में आया भूचाल, सेंसेक्स 574 अंक टूटा, निफ्टी भी हुई लाल

Stock Market: शेयर मार्केट में आया भूचाल, सेंसेक्स 574 अंक टूटा, निफ्टी भी हुई लाल

शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेशन 7 नवंबर के कारोबारी दिन की शुरुआत खराब रही. सेंसेक्स 160 की गिरावट के साथ 83,150 अंक तो वहीं, निफ्टी 50 75 अंक की गिरावट के साथ 25,433 पर ओपन हुआ.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 07 Nov 2025 09:47 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेशन 7 नवंबर, शुक्रवार के कारोबारी दिन की शुरुआत खराब रही. कारोबारी दिन की शुरुआत दोनों ही प्रमुख इंडेक्सों में गिरावट के साथ हुई. बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 160.86 अंक या 0.19 प्रतिशत  की गिरावट के साथ 83,150.15 पर कारोबारी दिन की शुरुआत की. वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 75.90 अंक या 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,433.80 पर लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए ओपन हुआ था.    

9:25 बजे तक, सेंसेक्स 621 अंक फिसलकर  82,689 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 180 अंक की गिरावट के साथ 25,328 पर ट्रेड कर रहा था.बीसीई बॉस्केट से सिर्फ 5 शेयर हरे निशान पर ट्रेड कर रहा था, वहीं 25 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही थी.

बीएसई के टॉप गेन
सनफॉर्मा, इटरनल, आईटीसी, बजाज फाइंनेस, आईसीआईसीआई बैंक
 
बीएसई के टॉप लूजर
भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, एनटीपीसी, टीसीएस

गुरुवार को कैसा रहा था मार्केट?

गुरुवार 6 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में  गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 148.14 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,311.01 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 87.95 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करते हुए 25,509.70 पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी. 

बीएसई बास्केट से एशियन पेंट, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस और मारुति टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, पावरग्रिड, इटरनल, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और एनटीपीसी रहे थे. निफ्टी स्मॉलकैप, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी बैंक, निफ्टी 100 और निफ्टी एफएमसीजी लाल निशान पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी. वहीं, निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो के शेयरों में तेजी थी. गुरुवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 11 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 19 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.   

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: इतिहास रचने वाला है! दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने के रास्ते एलन मस्क, बस कुछ दूरी का है फासला

 

Published at : 07 Nov 2025 09:45 AM (IST)
Tags :
Share Market News Stock Market Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
MBS का सपना रेगिस्तान में दफन! स्वर्ग जैसे शहर नियोम ने बसने से पहले ही तोड़ा दम...
MBS का सपना रेगिस्तान में दफन! स्वर्ग जैसे शहर नियोम ने बसने से पहले ही तोड़ा दम...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये डिप्टी सीएम क्या, PM और CM पर भी कर सकते हैं हमला', RJD पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम
'ये डिप्टी सीएम क्या, PM और CM पर भी कर सकते हैं हमला', RJD पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम
इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
बॉलीवुड
'उसने मेरा मुंह पकड़ा और...', जब 21 साल की उम्र में मौनी रॉय के साथ हुई थी ओछी हरकरत, एक्ट्रेस ने सुनाया खौफनाक किस्सा
'उसने मेरा मुंह पकड़ा और...', जब 21 साल की उम्र में मौनी रॉय के साथ हुई थी ओछी हरकरत
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
MBS का सपना रेगिस्तान में दफन! स्वर्ग जैसे शहर नियोम ने बसने से पहले ही तोड़ा दम...
MBS का सपना रेगिस्तान में दफन! स्वर्ग जैसे शहर नियोम ने बसने से पहले ही तोड़ा दम...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये डिप्टी सीएम क्या, PM और CM पर भी कर सकते हैं हमला', RJD पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम
'ये डिप्टी सीएम क्या, PM और CM पर भी कर सकते हैं हमला', RJD पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम
इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
बॉलीवुड
'उसने मेरा मुंह पकड़ा और...', जब 21 साल की उम्र में मौनी रॉय के साथ हुई थी ओछी हरकरत, एक्ट्रेस ने सुनाया खौफनाक किस्सा
'उसने मेरा मुंह पकड़ा और...', जब 21 साल की उम्र में मौनी रॉय के साथ हुई थी ओछी हरकरत
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
लाइफस्टाइल
Best sleeping positions: सोने की पोजिशन से कैसे पता चलता है आपका स्वभाव और सेहत, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
सोने की पोजिशन से कैसे पता चलता है आपका स्वभाव और सेहत, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
जनरल नॉलेज
Crypto Mining: कौन-सा देश कर रहा क्रिप्टोकरेंसी की सबसे ज्यादा माइनिंग, जानें क्या है भारत की स्थिति?
कौन-सा देश कर रहा क्रिप्टोकरेंसी की सबसे ज्यादा माइनिंग, जानें क्या है भारत की स्थिति?
शिक्षा
सीसीआरएच में निकली 89 पदों पर भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स
सीसीआरएच में निकली 89 पदों पर भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget