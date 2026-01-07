हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Stock Market 7 January: शेयर मार्केट फिर हुआ धड़ाम, सेंसेक्स 200 अंक लुढ़का, निफ्टी 26,117 के नीचे

शेयर मार्केट में सप्ताह के तीसरे कारोबारी सेशन बुधवार के कारोबारी दिन की शुरुआत नकारात्मक रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 07 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के तीसरे कारोबारी सेशन 7 जनवरी, बुधवार के कारोबारी दिन की शुरुआत नकारात्मक रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 442.94 अंक या 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,620.40 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 35.60 अंक या 0.14 फीसदी फिसलकर 26,143.10 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 142 अंक की गिरावट के साथ 84,921 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 43 अंक फिसलकर 26,135 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

टाइटन, एचसीएल टेक, इटरनल और रिलायंस

बीएसई के टॉप लूजर

एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल और एनटीपीसी

मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट?

मंगलवार 6 जनवरी को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 376.28 अंक या 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,063.34 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 71.60 अंक या 0.27 प्रतिशत फिसलकर 26,178.70 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से आईसीआईसीआई बैंक, सन फॉर्मा, टीसीएस और एशियन पेंट टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो ट्रेंट, रिलायंस, आईटीसी, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक रहे थे. निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक,  निफ्टी ऑटो और निफ्टी एफएमसीजी के शेयरों में तेजी दर्ज की गई थी.

वहीं निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप 100 के शेयरों में गिरावट थी. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 17 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 13 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 07 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget