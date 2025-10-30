Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के चौथे ट्रेडिंग सेशन 30 अक्टूबर, गुरुवार के कारोबारी दिन की शुरुआत जबरदस्त गिरावट के साथ हुई. दोनों ही प्रमुख इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 246.23 अंक या 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,750.90 पर कारोबारी दिन की शुरुआत की. वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 69.50 अंक या 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,984.40 पर लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए ओपन हुआ था.

9:25 बजे तक, सेंसेक्स 254 अंक फिसलकर 84,742 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 66 अंक की गिरावट के साथ 25,987 पर ट्रेड कर रहा था.

बीएसई के टॉप गेनर

इटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीईएल, बजाज फाइनेंस



बीएसई के टॉप लूजर

सनफॉर्मा, भारती एयरटेल, आईटीसी, रिलायंस, टाटा स्टील

बुधवार को कैसा रहा था मार्केट?

सप्ताह के तीसरे ट्रेडिंग सेशन, बुधवार 29 अक्टूबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 368.97 अंक या 0.44 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,997.13 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 117.70 अंक या 0.45 प्रतिशत की उछाल लेते हुए 26,053.90 पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से अडानीपोर्ट, एनटीपीसी, पावरग्रिड, एचसीएलटेक और टाटा स्टील टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, इटरनल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और मारुति रहे थे. निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी स्मॉलकैप, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी बैंक, निफ्टी 100 उछाल के साथ बंद हुए थे. वहीं निफ्टी ऑटो के शेयरों में गिरावट देखी गई थी. बुधवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 9 शेयर लाल निशान पर बंद हुए थे और 21 शेयरों में उछाल दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

