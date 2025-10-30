Amazon Layoff: ई-कॉमर्स सेगमेंट की जानी-मानी अमेरिकी कंपनी अमेजन (Amazon) में फिर से लोग निकाले जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि कंपनी अपने खर्चों को कम करने और कोविड-19 महामारी के दौरान 'ओवरहायरिंग' को मैनेज करने के लिए लगभग 14,000 वर्कर्स की छंटनी का प्लान बना लिया है. यह सिलसिला 28 अक्टूबर से शुरू भी हो चुका है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमेजन में पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेथ गैलेटी ने अपने एक मैसेज में वर्कर्स से कहा, हम अब जिस छंटनी की आपको जानकारी दे रहे हैं उसके जरिए हम ब्यूरोक्रेसी को कम करने, लेयर्स को हटाने और रिर्सोसेज को शिफ्ट करने के काम को जारी रख रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम उस चीज पर बड़ा दांव लगा रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स की जरूरतों के लिए ज्यादा मायने रखते हैं.

किन डिपार्टमेंट्स से निकाले जाएंगे लोग?

अनुमान लगाया जा रहा है इस बार जिन 14,000 कर्मचारियों की छंटनी होगी, उनमें से 1000 अकेले भारत से ही होंगे. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कंपनी की इस छंटनी का असर फाइनेंस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स जैसे डिपार्टमेंट्स के साथ-साथ ग्लोबल टीम का हिस्सा रहे लोगों पर पड़ेगा. अमेजन में कर्मचारियों की संख्या लगभग 15 लाख है. इनमें से 3.5 लाख कॉर्पोरेट वर्कर्स छंटनी के शिकार होंगे. इससे अमेजन वेब सर्विस (AWS), ऑपरेशन, PXT-सर्विस और डिवाइस डिविजन में काम करने वाले लोग भी अछूते नहीं रहेंगे.

छंटनी की यह खबर लोगों को हैरान इसलिए कर रही है क्योंकि अभी पिछली ही तिमाही में कंपनी ने 18 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया था. और तो और कंपनी की 120 अरब डॉलर निवेश की भी योजना है. ऐसे में कॉस्ट कटिंग की बात समझ से परे है.

कर्मचारियों को कैसे मिली खबर?

28 अक्टूबर की सुबह बेथ गैलेटी के भेजे गए ईमेल में इसकी जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि ''दुर्भाग्य से, आपकी भूमिका समाप्त कर दी गई है. हम इस पूरे दौर में आपके साथ बने रहेंगे. काफी समीक्षा के बाद मुश्किल से यह फैसला लिया गया है.''

छंटनी से प्रभावित हुए कर्मचारियों के लिए कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाएगा. उन्हें कहीं और नौकरी ढूंढ़ने में उनकी मदद की जाएगी. कर्मचारियों को रिटायरमेंट पैकेज भी ऑफर किया जा रहा है. इसके अलावा, अब काम न करने के बाद भी 90 दिनों की फुल सैलरी और बाकी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे.

क्यों निकाले जा रहे लोग?

AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के इस दौर में कंपनी तेजी से इस टेक्नोलॉजी को अपना रही है. जून में जेसी ने अपने वर्कर्स से कहा था कंपनी AI के इस्तेमाल को बढ़ाएगी. उस दौरान जेसी ने कहा था इस बदलाव को स्वीकार करें, एआई में पारंगत बनें, एआई को अपनाने में कंपनी की मदद करें. अमेजन अपने यहां नौकरशाही को कम कर मौजूदा रिसोर्सेज को एआई में लगाना चाहती है.

