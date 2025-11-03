शेयर बाजार में पिछले दो दिनों की गिरावट पर ब्रेक, जानें मंगलवार को कैसी रहेगी मार्केट की चाल

Stock Market Today: लगातार दो कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में थोड़ी राहत देखने को मिली. चुनिंदा ऑटो और बैंकिंग शेयरों में लिवाली से बाजार में हल्की तेजी आई. बीएसई सेंसेक्स जहां 39.78 अंक (0.05%) बढ़कर 83,978.49 पर बंद हुआ, वहीं एनएसई निफ्टी 41.25 अंक (0.16%) की बढ़त के साथ 25,763.35 पर बंद हुआ.

सत्र के दौरान सेंसेक्स ने ऊंचाई पर 84,127 अंक और निचले स्तर पर 83,609.54 अंक को छुआ. सेंसेक्स के 30 में से 14 शेयर बढ़त में रहे जबकि 16 शेयरों में गिरावट देखी गई.

इन शेयरों में उछाल

तेजी में योगदान देने वाले प्रमुख शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा (1.7% की बढ़त) — अक्टूबर बिक्री आंकड़े बेहतर रहने से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) (1.69% बढ़त), भारतीय स्टेट बैंक (SBI), भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक शामिल रहे.

गिरावट की अगुवाई मारुति सुजुकी ने की, जो 3.37% टूटा. इसके अलावा, आईटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), लार्सन एंड टुब्रो (L&T), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) और टाइटन में भी कमजोरी रही. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने शुक्रवार को 6,769.34 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 7,068.44 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

वैश्विक संकेत

एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख देखने को मिला — दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कम्पोजिट, हांगकांग का हैंग सेंग — सभी हरे निशान में रहे. यूरोपीय बाजार भी दोपहर के कारोबार में बढ़त में थे, जबकि अमेरिकी बाजार शुक्रवार को मजबूत बंद हुए थे. इस बीच, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.14% घटकर $64.71 प्रति बैरल पर आ गई. विश्लेषकों का कहना है कि विदेशी पूंजी निकासी और नए घरेलू संकेतों के अभाव में बाजार सीमित दायरे में रहा. हालांकि, चुनिंदा ऑटो और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला.

ये भी पढ़ें: एक रुपये से कम कीमत वाला शेयर काट रहा गदर, निवेशकों को बनाया करोड़पति, सिर्फ ढाई महीने में डबल रिटर्न

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)