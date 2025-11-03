Multibagger Stocks: शेयर बाजार में निवेश हमेशा जोखिम और मौके का संगम होता है. सही स्टॉक चुन लिया जाए तो मामूली रकम भी करोड़ों में बदल सकती है. ऐसा ही करिश्मा स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड (Swadeshi Industries & Leasing Ltd) ने कर दिखाया है. इस कंपनी के शेयर ने निवेशकों को सिर्फ ढाई महीने में पैसा दोगुना और एक साल में करीब 3,500 प्रतिशत का जबरदस्त रिटर्न दिया है.

एक साल में 3,500 प्रतिशत का बंपर रिटर्न

बीते साल नवंबर 2024 में कंपनी का एक शेयर मात्र 2.66 रुपये का था. अब यह 97.98 रुपये पर कारोबार कर रहा है. यानी जिसने एक साल पहले इस शेयर में निवेश किया, उसका 1 लाख रुपये अब लगभग 36 लाख रुपये में बदल गया. इतना ही नहीं, छह महीने पहले यानी मई 2025 में यह शेयर 10.74 रुपये का था- यानी सिर्फ छह महीने में 800 प्रतिशत का शानदार रिटर्न.

20 अगस्त 2025 को इस शेयर की कीमत 47.51 रुपये थी, और अब यह 97.98 रुपये पर पहुंच गया है- यानी सिर्फ ढाई महीने में लगभग 100 प्रतिशत का रिटर्न. अगर किसी निवेशक ने छह महीने पहले 2 लाख रुपये लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू करीब 20 लाख रुपये हो चुकी होती.

अपर सर्किट में शेयर

नवंबर के पहले कारोबारी दिन सोमवार दोपहर तक यह शेयर 97.98 रुपये पर कारोबार कर रहा था, और उस पर 2% का अपर सर्किट लगा हुआ था. जब अधिकांश शेयर बाजार लाल निशान में थे, तब यह स्टॉक मजबूती से चढ़ता दिखा.

हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि लो-प्राइस या पेनी स्टॉक्स (Penny Stocks) में इस तरह की तेजी अक्सर अस्थायी होती है. ऐसे शेयरों में वॉल्यूम कम और वोलैटिलिटी ज्यादा होती है, जिससे अचानक गिरावट का खतरा बना रहता है. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि बिना कंपनी की फंडामेंटल और फाइनेंशियल स्थिति को समझे निवेश न करें.

ये भी पढ़ें: आठवें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी आपकी पेंशन, ये है पूरा कैलकुलेशन