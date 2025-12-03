Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के तीसरे ट्रेडिंग सेशन 3 दिसंबर, बुधवार के कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही. बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स हरे निशान पर और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए. हालांकि, शुरुआती कारोबार में ही निफ्टी 50 सकारात्मक कारोबार करने लगा था. इसके तुरंत बाद दोनों ही इंडेक्सों में गिरावट दर्ज की गई और ये लाल निशान पर ट्रेड करने लगे.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 12.37 अंक या 0.01 प्रतिशत की उछाल के साथ 85,150.64 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 27.30 अंक या 0.10 फीसदी फिसलकर 26,004.90 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 65 अंक की उछाल के साथ 85,203 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 3 अंक की तेजी के साथ 26,035 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

टीसीएस, एक्सिस बैंक, रिलायंस, एसबीआईएन

बीएसई के टॉप लूजर

टाइटन, ट्रेंट, एनटीपीसी

मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट?

मंगलवार 2 दिसंबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 503.63 अंक या 0.59 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,138.27 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 143.55 अंक या 0.55 प्रतिशत फिसलकर 26,032.20 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से एशियन पेंट, मारुति, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक रहे थे.

निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी 100, निफ्टी एफएमसीजी के शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 9 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 21 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

