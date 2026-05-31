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हिंदी न्यूज़बिजनेसकब 'डेड' मान लिया जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड? नए नियम पढ़ लें, आपको लग सकता है झटका

कब 'डेड' मान लिया जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड? नए नियम पढ़ लें, आपको लग सकता है झटका

Credit Card: अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो यह जानना जरूरी है कि लंबे समय तक इसे बिना यूज़ किए छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. कई बार ऐसा करने पर बैंक आपका कार्ड बंद कर सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 31 May 2026 07:52 AM (IST)
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  • बंद कार्ड को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया बैंक से पूछें।

Credit Card Update: अक्सर क्रेडिट कार्ड को कम समय में उधार और बकाया जमा करने के लिए लाभदायक माना गया है. हालांकि लंबे समय से कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता है तो बैंक की ओर से कार्ड को बंद किया जा सकता है. जिसका नतीजा होता है कि ग्राहक जमा अच्छी क्रेडिट राशि भी खो देते है. ऐसे में अपने क्रेडिट कार्ड को समय -समय पर स्टेबल रखने से क्रेडिट कार्ड को बंद होने से बचाया जा सकता है. 

अक्सर क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए जो बैंक की गाइडलाइन्स होती है कि तीन से 12 महीने के बीच कोई भी गतिविधि ना होना. क्रेडिट कार्ड होल्डर जरूरी है कि, तीस दिनों के भीतर कार्ड के बंद होने की जानकारी बैंक को दें और जिससे वह अपने कार्ड के दोबारा शुरू होने की जानकारी पा सकते है. 

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लंबे समय तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करें तो क्या होगा?

बैंकबाज़ार के सीईओ, अधिल शेट्टी ने कहा, अगर 12 महीनों के भीतर ग्राहक क्रेडिट कार्ड का किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं करता है, बैंक की ओर से कोई भी कदम उठाने से  पहले ग्राहक के अमल में यह जानकारी होना जरूरी है.

आरबीआई के गाइड्सलाइन के मुताबिक, अगर क्रेडिट कार्ड की ओर से साल भर में किसी तरह की कोई भी आर्थिक लेन देन नहीं होता है तो, जैसे स्टेटमेंट जनरेशन, पिन बदलना, लेन देन में बदलाव का होना और लेन देन में कंट्रोल शामिल है. यहां तक कि कार्ड को नोटिस नहीं किया जाएगा और जिसका सीधा -सीधा असर जमा क्रेडिट स्कोर पर पड़ेगा. 

क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी

लंबे समय से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना होने जोखिम भर हो सकता है. शेट्टी ने कहा, इसका असर अलग अलग तरीके से हो सकता है. यह निर्भर करता है ग्राहक की पिछली लेन देन पर. इसी के साथ आंकड़ों को देखते हुए, महीने में कार्ड का इस्तेमाल तय करता है प्रतिशत सीमा.

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Published at : 31 May 2026 07:52 AM (IST)
Tags :
Bank Business News RBI Credit Card
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