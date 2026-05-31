कब 'डेड' मान लिया जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड? नए नियम पढ़ लें, आपको लग सकता है झटका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बंद कार्ड को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया बैंक से पूछें।

Credit Card Update: अक्सर क्रेडिट कार्ड को कम समय में उधार और बकाया जमा करने के लिए लाभदायक माना गया है. हालांकि लंबे समय से कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता है तो बैंक की ओर से कार्ड को बंद किया जा सकता है. जिसका नतीजा होता है कि ग्राहक जमा अच्छी क्रेडिट राशि भी खो देते है. ऐसे में अपने क्रेडिट कार्ड को समय -समय पर स्टेबल रखने से क्रेडिट कार्ड को बंद होने से बचाया जा सकता है.

अक्सर क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए जो बैंक की गाइडलाइन्स होती है कि तीन से 12 महीने के बीच कोई भी गतिविधि ना होना. क्रेडिट कार्ड होल्डर जरूरी है कि, तीस दिनों के भीतर कार्ड के बंद होने की जानकारी बैंक को दें और जिससे वह अपने कार्ड के दोबारा शुरू होने की जानकारी पा सकते है.

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लंबे समय तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करें तो क्या होगा?

बैंकबाज़ार के सीईओ, अधिल शेट्टी ने कहा, अगर 12 महीनों के भीतर ग्राहक क्रेडिट कार्ड का किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं करता है, बैंक की ओर से कोई भी कदम उठाने से पहले ग्राहक के अमल में यह जानकारी होना जरूरी है.

आरबीआई के गाइड्सलाइन के मुताबिक, अगर क्रेडिट कार्ड की ओर से साल भर में किसी तरह की कोई भी आर्थिक लेन देन नहीं होता है तो, जैसे स्टेटमेंट जनरेशन, पिन बदलना, लेन देन में बदलाव का होना और लेन देन में कंट्रोल शामिल है. यहां तक कि कार्ड को नोटिस नहीं किया जाएगा और जिसका सीधा -सीधा असर जमा क्रेडिट स्कोर पर पड़ेगा.

क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी

लंबे समय से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना होने जोखिम भर हो सकता है. शेट्टी ने कहा, इसका असर अलग अलग तरीके से हो सकता है. यह निर्भर करता है ग्राहक की पिछली लेन देन पर. इसी के साथ आंकड़ों को देखते हुए, महीने में कार्ड का इस्तेमाल तय करता है प्रतिशत सीमा.

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