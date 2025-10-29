शेयर मार्केट की फ्लैट शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक उछला, निफ्टी 26,000 के पार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के तीसरे ट्रेडिंग सेशन 29 अक्टूबर, बुधवार के कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही. दोनों ही प्रमुख इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 35.52 अंक या 0.04 प्रतिशत उछलकर 84,663.68 पर कारोबारी दिन की शुरुआत की. वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 45.80 अंक या 0.18 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,982.00 पर हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए ओपन हुआ था.

9:22 बजे तक, सेंसेक्स 96 अंक की उछाल के साथ 84,725 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 34 अंक की तेजी के साथ 25,971 पर ट्रेड कर रहा था.

बीएसई के टॉप गेनर

एशियन पेंट, टाटा स्टील, सन फार्मा, रिलायंस, एचसीएल टेक



बीएसई के टॉप लूजर

महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, इटरनल, आईटीसी

मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट?

सप्ताह के दूसरे ट्रेडिंग सेशन, मंगलवार 28 अक्टूबर को भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 150.68 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,628.16 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 29.85 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट लेते हुए 25,936.20 पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से टाटा स्टील, एसबीआईएन, कोटक बैंक, भारती एयरटेल और इटरनल टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे थे. निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी लाल निशान तो वहीं निफ्टी स्मॉलकैप, निफ्टी बैंक हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 9 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 21 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

