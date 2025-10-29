इस दिवाली भारतीयों ने जमकर की खरीदारी, 91 फीसदी लोगों ने कैशबैक और ऑफर्स देखकर बनाई प्लानिंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Diwali 2025 Shopping trends: भारतीयों ने इस साल की दिवाली के मौके पर जमकर खरीदारी की. पैसाबाजार के हालिया सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार, 42 प्रतिशत से ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूजर्स ने फेस्टिव सीजन में 50,000 रुपये से अधिक की शॉपिंग की. वहीं, 50 हजार से 1 लाख रुपए के बीच खरीदारी करने वालो की संख्या 22 प्रतिशत रही.

20 प्रतिशत यूजर्स ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 1 लाख से अधिक की खरीदारी की है. ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि, लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करके महंगी शॉपिंग कर रहे हैं. इनमें से 91 प्रतिशत लोगों ने शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड ऑफर्स और कैशबैक के अनुसार ही अपनी शॉपिंग प्लान की.

सबसे ज्यादा किन चीजों की हुई शॉपिंग?

दिवाली के अवसर पर क्रेडिट कार्ड यूजर्स ने होम एप्लायंसेज, मोबाइल, कपड़ें, गैजेट्स और एक्सेसरीज, फर्नीचर और डेकोर की शॉपिंग सबसे ज्यादा की है. अगर इनके आकड़ों की बात करें तो, सबसे ज्यादा 25 प्रतिशत होम एप्लायंसेज पर खर्च किए गए.

इसके बाद मोबाइल, गैजेट्स और एक्सेसरीज का नंबर आता है. लोगों ने लगभग 23 प्रतिशत इन चीजों की खरीदारी की. दिवाली के अवसर पर कपड़ों की बिक्री भी खूब हुई. लोगों ने लगभग 22 प्रतिशत कपड़ों की खरीदारी की.

कार्ड ऑफर का किया जमकर इस्तेमाल

2,300 से ज्यादा उपभोक्ताओं पर यह सर्वे किया गया. सर्वे मे में यह बात सामने आई कि, 91 प्रतिशत लोगों ने खरीदारी करते वक्त कार्ड ऑफर के अनुसार अपना प्लान बनाया. जिससे पता चलता है कि, ग्राहकों की खरीदारी करने का निर्णय बदल रहा है. लोग अब अलग-अलग कार्ड ऑफर के अनुसार ही शॉपिंग की प्लानिंग बना रहे है.



ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लोग दिखा रहे ज्यादा भरोसा

सर्वे में यह बात सामने आई कि, 83 प्रतिशत लोगों को अमेजन और फिल्पकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सबसे अच्छे डील्स मिले. जबकि केवल 7 प्रतिशत लोगों का मानना था कि, उन्हें दुकानों से खरीदारी करने पर ज्यादा फायदा हुआ. इसके अलावा लोगों दूसरे अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से भी खरीदारी की.

