Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में बुधवार 28 जनवरी के कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 34.88 अंक या 0.04 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,892.36 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 83.45 अंक या 0.33 फीसदी उछलकर 25,258.85 के लेवल पर ओपन हुआ था.
सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 529 अंक की तेजी के साथ 82,387 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 104 अंक उछलकर 24,944 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर
एक्सिस बैंक, टीसीएस, रिलायंस, ट्रेंट और एचडीएफसी बैंक
बीएसई के टॉप लूजर
एशियन पेंट, मारुति, एचसीएल टेक और कोटक बैंक
मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट?
मंगलवार 27 जनवरी को भारतीय शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 319.78 अंक या 0.39 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,857.48 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 126.75 अंक या 0.51 प्रतिशत उछलकर 25,175.40 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से अडानी पोर्ट, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा और एनटीपीसी टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक, एशियन पेंट, एटरनल और बजाज फिनसर्व रहे थे.
निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी. वहीं, निफ्टी ऑटो और निफ्टी एफएमसीजी के शेयरों में गिरावट थी. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 17 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 13 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
