Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के तीसरे कारोबारी सेशन 21 जनवरी, बुधवार के दिन की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 385.82 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,794.65 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 91.50 अंक या 0.36 फीसदी फिसलकर 25,141.00 के लेवल पर ओपन हुआ था. हालांकि, शुरुआती गिरावट के बाद दोनों ही इंडेक्सों में सुधार देखने को मिला. लेकिन इसके तुरंत बाद ही ये दोबारा से लाल निशान निशान पर ट्रेड करने लगे थे.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 124 अंक की गिरावट के साथ 82,055 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 18 अंक फिसलकर 25,213 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

सन फॉर्मा, इटरनल, टेक महिंद्रा और आईटीसी

बीएसई के टॉप लूजर

आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, एशियन पेंट और एचडीएफसी बैंक

मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट?

मंगलवार 20 जनवरी को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 1065.71 अंक या 1.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,180.47 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 353.00 अंक या 1.38 प्रतिशत फिसलकर 25,232.50 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो इटरनल, बजाज फाइनेंस, सन फॉर्मा, इंडिगो और ट्रेंट रहे थे. निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी ऑटो और निफ्टी एफएमसीजी के शेयरों में गिरावट थी. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से सिर्फ 1 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 29 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें.)

