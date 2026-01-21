हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नजरें हटीं, मुनाफा गया... आज इन स्टॉक्स पर रखें अपना पूरा फोकस, तेज हलचल दिखने की है उम्मीद

नजरें हटीं, मुनाफा गया... आज इन स्टॉक्स पर रखें अपना पूरा फोकस, तेज हलचल दिखने की है उम्मीद

Stocks to watch: 

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Jan 2026 08:24 AM (IST)
Preferred Sources

Stocks to watch: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भी कारोबार सुस्त रहा. चौतरफा बिकवाली और कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच सेसेंक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए. अब निवेशकों की नजर आज के कारोबार पर टिकी हुई है. आज एटर्नल, टाटा मोटर्स, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, RBL बैंक जैसे कई और शेयर फोकस में रहने वाले हैं. आइए इन पर एक नजर डालते हैं:-

RBL बैंक

RBL बैंक में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी हासिल करने के अमीरात NBD बैंक के प्रस्ताव को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है. एमिरेट्स NBD एक लीडिंग बैंकिंग ग्रुप है, जो भारत सहित कई देशों में फैला हुआ है.इसका हेडक्वॉर्टर दुबई में है. इस ट्रांजैक्शन में अमीरात NBD बैंक लगभग 3 बिलियन डॉलर (लगभग 26,850 करोड़ रुपये) के प्राइमरी निवेश के जरिए बैंक में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करेगा. इसमें पब्लिक शेयरहोल्डर्स के लिए एक ओपन ऑफर, शेयरों का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और अमीरात NBD के भारत के बैंकिंग ऑपरेशन्स का आरबीएल बैंक में मर्जर शामिल है. 

Tata Motors

फ्रेंच मल्टीनेशनल बैंक BNP पारिबा ने मंगलवार को एक ब्लॉक डील के जरिए टाटा मोटर्स लिमिटेड (टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल) के 35.43 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे. 152 करोड़ रुपये की इस डील में सेलर गोल्डमैन सैक्स था.

Eternal 

जोमैटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी इटरनल लिमिटेड इटरनल के शेयर इसलिए फोकस में रहेंगे क्योंकि कंपनी 21 जनवरी, बुधवार को अपने तिमाही नतीजे का ऐलान करेगी. इसके अलावा, DRL, HPCL और टाटा कम्युनिकेशंस भी तीसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान करेंगी.                                                                                                                        

Restaurant Brands Asia

बर्गर किंग चलाने वाली कंपनी रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया (Restaurant Brands Asia) के शेयरों में भी आज हलचल देखने को मिल सकती है क्योंकि कंपनी ने मंगलवार को कहा कि इंस्पिरा ग्लोबल बर्गर किंग इंडिया और इंडोनेशिया ऑपरेटर में लगभग 460 करोड़ रुपये (50.54 मिलियन डॉलर) में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी हासिल करेगी.

इस डील के तहत इंस्पिरा, एवरस्टोन के इन्वेस्टमेंट व्हीकल QSR एशिया से रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया (RBA) में 11.26 परसेंट की पूरी शेयरहोल्डिंग खरीदेगी. इसके अलावा, इंस्पिरा शेयरों के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए लगभग 900 करोड़ रुपये और वारंट के जरिए 600 करोड़ रुपये का निवेश करने की भी  योजना बना रही है. 

JSW Energy

JSW एनर्जी की सब्सिडियरी JSW थर्मल एनर्जी टू ने पश्चिम बंगाल के सालबोनी में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है. यह प्रोजेक्ट 800-800 मेगावाट की दो यूनिट में डेवलप किया जाएगा और उम्मीद है कि यह छह साल के अंदर चालू हो जाएगा.

AU Small Finance Bank

दिसंबर तिमाही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुनाफा 26 परसेंट तक उछला है, जो पिछले साल की समान तिमाही में दर्ज 528 करोड़ के मुकाबले 668 करोड़ रुपये रहा. Q3FY26 में बैंक की इंटरेस्ट से हुई कमाई (NII) में भी 16 परसेंट की ग्रोथ दर्ज की गई, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही के 2023 करोड़ के मुकाबले 2341 करोड़ रही.

इन कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे

डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, HPCL, टाटा कम्युनिकेशंस, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस और UTI AMC समेत कई प्रमुख कंपनियां आज अपने Q3 नतीजे घोषित करने वाली हैं. लिस्ट में डालमिया भारत, जिंदल स्टेनलेस, KEI इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज कंज्यूमर, मुथूट कैपिटल, KPI ग्रीन और अनंत राज भी शामिल हैं.

आज अपने तिमाही नतीजे जारी करने वाली अन्य कंपनियों में केमबॉन्ड स्पेशलिटी केमिकल्स, ग्रेविटा इंडिया, गोवा कार्बन, सागर सीमेंट, राजरतन वायर्स, रेफेक्स इंडस्ट्रीज, तत्व चिंतन फार्मा, थंगामयिल ज्वैलर्स, EPack प्रीफैब, इटरनल, PNB एग्रो और धनलक्ष्मी बैंक शामिल हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 21 Jan 2026 08:02 AM (IST)
Embed widget