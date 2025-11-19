Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के तीसरे ट्रेडिंग सेशन 19 नवंबर, बुधवार के कारोबारी दिन की शुरुआत नकारात्मक रही. कारोबारी दिन की शुरुआत में बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स लाल निशान और एनएसई निफ्टी 50 पर हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए. हालांकि, बाजार के शुरुआत होते ही निफ्टी 50 भी लाल हो गई.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 29.24 अंक या 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,643.78 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 8.05 अंक या 0.03 फीसदी की उछाल के साथ 25,918.10 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 81.17 अंक की गिरावट के साथ 84,591.85 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 36.40 अंक फिसलकर 25,873.65 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

आईएनएफवाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, टेक महिंद्रा

बीएसई के टॉप लूजर

बजाज फिनसर्व, इटरनल, एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा

मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट?

मंगलवार 18 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 277.93 अंक या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,673.02 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करते हुए 25,910.05 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट, टाइटन और पावरग्रिड टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इटरनल और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे थे.

निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी स्मॉलकैप , निफ्टी नेक्सट 50, निफ्टी ऑटो और निफ्ती आईटी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 7 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 23 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

