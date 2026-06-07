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हिंदी न्यूज़बिजनेसमहंगाई की मार: घरेलू एलपीजी 29 रुपया महंगा, भड़की जनता; विपक्ष ने पीएम मोदी को कहा- 'इंफ्लेशन मैन'

महंगाई की मार: घरेलू एलपीजी 29 रुपया महंगा, भड़की जनता; विपक्ष ने पीएम मोदी को कहा- 'इंफ्लेशन मैन'

LPG Price Hike: मिडिल ईस्ट में संघर्ष के कारण एनर्जी सप्लाई में रुकावट आने से पहले हुई 60 रुपये की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में LPG सिलेंडर की कीमत 913 से बढ़कर 942 हो गई है. इससे लोगों में नाराजगी है.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 07 Jun 2026 12:22 PM (IST)
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LPG Price Hike Public Reaction: घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. यह तीन महीनों में दूसरी बार की गई बढ़ोतरी है. इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, 7 जून से दिल्ली में 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो जाएगी. इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.

यह बढ़ोतरी मिडिल ईस्ट में चल रहे टकराव की वजह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट और इंटरनेशनल फ्यूल की कीमतों में उछाल के बाद की गई थी. इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से घरेलू LPG की बिक्री पर हुए नुकसान की सिर्फ कुछ हद तक ही भरपाई हो पाई है. सूत्रों के मुताबिक, कीमतों में इस ताजा बदलाव से पहले, सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को हर LPG सिलेंडर की बिक्री पर लगभग 703 रुपये का नुकसान हो रहा था.

पेट्रोल-डीजल और CNG की भी बढ़ी कीमत

मई के बीच से पेट्रोल और डीजल के दाम भी कुल मिलाकर 7.50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं, जबकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) के दाम लगभग 6 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़े हैं. हालिया बढ़ोतरी के बावजूद, इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार, तेल कंपनियां अभी भी पेट्रोल और डीजल को लागत से कम कीमत पर बेच रही हैं, जिससे उन्हें पेट्रोल पर लगभग 11 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 33.6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है.

सरकार ने अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों का पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला है. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और ईंधन के बाजार में उतार-चढ़ाव बने रहने के कारण सरकार सरकारी ईंधन कंपनियों के जरिए बढ़ी हुई कीमतों का कुछ हिस्सा खुद उठा रही है.

चौरतफा महंगाई की मार

पेट्रोल-डीजल, सीएनजी, कमर्शियल सिलेंडर के बाद अब घरेलू एलपीजी की कीमत बढ़ने से जनता में आक्रोश है. खासतौर पर, गृहणियों और मध्यमवर्गीय परिवारों का कहना है कि मई के महीने से अब तक पेट्रोल-डीजल के दाम 7.50 रुपये प्रति लीटर और CNG के दाम 6 रुपये प्रति किलो बढ़ाए जा चुके हैं. अब घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ने से रसोई गैस का बजट भी गड़बड़ा गया है. 

इधर, देश के कई हिस्सों से पैनिक बुकिंग की भी खबरें सामने आ रही हैं. लोग आने वाले महीनों में दाम और बढ़ने के डर से एडवांस बुकिंग करने के लिए गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं. 

विपक्ष ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

कीमत में हुई इस ताजा बढ़ोतरी के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है. कांग्रेस व अन्य विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी काे 'इंफ्लेशन मैन' का नाम दिया है. उनका आरोप है कि चुनाव होने के ठीक बाद जनता पर यह 'इंफ्लेशन बिल' थोपा जा रहा है.

छोटे कारोबारियों को चिंता

1 जून को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 42 से 53.50 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी. अब घरेलू सिलेंडर के महंगा होने से छोटे कैटरर्स, चाय वाले, टिफिन सर्विस चलाने वालों का कहना है कि उनके पास खाने की थाली और चाय के दाम बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. 

ये भी पढ़ें:

LPG Cylinder New Rate: दिल्ली में 942, तो पटना में 1031 से ऊपर पहुंची कीमत, जानें आपके शहर में घरेलू सिलेंडर का नया रेट

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Lpg Price Today PM Modi LPG 
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