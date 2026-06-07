LPG Price Hike Public Reaction: घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. यह तीन महीनों में दूसरी बार की गई बढ़ोतरी है. इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, 7 जून से दिल्ली में 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो जाएगी. इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.

यह बढ़ोतरी मिडिल ईस्ट में चल रहे टकराव की वजह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट और इंटरनेशनल फ्यूल की कीमतों में उछाल के बाद की गई थी. इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से घरेलू LPG की बिक्री पर हुए नुकसान की सिर्फ कुछ हद तक ही भरपाई हो पाई है. सूत्रों के मुताबिक, कीमतों में इस ताजा बदलाव से पहले, सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को हर LPG सिलेंडर की बिक्री पर लगभग 703 रुपये का नुकसान हो रहा था.

पेट्रोल-डीजल और CNG की भी बढ़ी कीमत

मई के बीच से पेट्रोल और डीजल के दाम भी कुल मिलाकर 7.50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं, जबकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) के दाम लगभग 6 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़े हैं. हालिया बढ़ोतरी के बावजूद, इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार, तेल कंपनियां अभी भी पेट्रोल और डीजल को लागत से कम कीमत पर बेच रही हैं, जिससे उन्हें पेट्रोल पर लगभग 11 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 33.6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है.

सरकार ने अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों का पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला है. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और ईंधन के बाजार में उतार-चढ़ाव बने रहने के कारण सरकार सरकारी ईंधन कंपनियों के जरिए बढ़ी हुई कीमतों का कुछ हिस्सा खुद उठा रही है.

चौरतफा महंगाई की मार

पेट्रोल-डीजल, सीएनजी, कमर्शियल सिलेंडर के बाद अब घरेलू एलपीजी की कीमत बढ़ने से जनता में आक्रोश है. खासतौर पर, गृहणियों और मध्यमवर्गीय परिवारों का कहना है कि मई के महीने से अब तक पेट्रोल-डीजल के दाम 7.50 रुपये प्रति लीटर और CNG के दाम 6 रुपये प्रति किलो बढ़ाए जा चुके हैं. अब घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ने से रसोई गैस का बजट भी गड़बड़ा गया है.

इधर, देश के कई हिस्सों से पैनिक बुकिंग की भी खबरें सामने आ रही हैं. लोग आने वाले महीनों में दाम और बढ़ने के डर से एडवांस बुकिंग करने के लिए गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं.

#WATCH | Patna, Bihar: On domestic LPG cylinder price hike, Samajwadi Party MP Neeraj Maurya says, "... We have been continuously opposing the rising inflation, the increasing cylinder prices, and the shortage of cylinders. The government has failed to control this. An all-party… pic.twitter.com/IaaA06Cnyb — ANI (@ANI) June 7, 2026

विपक्ष ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

कीमत में हुई इस ताजा बढ़ोतरी के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है. कांग्रेस व अन्य विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी काे 'इंफ्लेशन मैन' का नाम दिया है. उनका आरोप है कि चुनाव होने के ठीक बाद जनता पर यह 'इंफ्लेशन बिल' थोपा जा रहा है.

छोटे कारोबारियों को चिंता

1 जून को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 42 से 53.50 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी. अब घरेलू सिलेंडर के महंगा होने से छोटे कैटरर्स, चाय वाले, टिफिन सर्विस चलाने वालों का कहना है कि उनके पास खाने की थाली और चाय के दाम बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है.

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