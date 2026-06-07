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हिंदी न्यूज़बिजनेसचंडीगढ़ से दिल्ली-NCR तक CBI ने लगाई रेड, 661 करोड़ रुपये की हेराफेरी पर आज की बड़ी कार्रवाई

चंडीगढ़ से दिल्ली-NCR तक CBI ने लगाई रेड, 661 करोड़ रुपये की हेराफेरी पर आज की बड़ी कार्रवाई

Loan Fraud Case: सेंट्रल इंवेस्टीवेगशन ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम आज 661 करोड़ रुपये के हरियाणा-चड़ीगढ़ सरकारी फंड घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान कई ठिकानों पर छापामारी हुई है.

By : अरिजीता सेन | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 07 Jun 2026 01:19 PM (IST)
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  • सीबीआई ने 661 करोड़ के सरकारी फंड घोटाले पर छापे मारे.
  • हरियाणा, चंडीगढ़ विभागों के फंड का बैंकों में दुरुपयोग हुआ.
  • बैंक, सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर फर्जी खातों में फंड भेजा.
  • तलाशी में महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य जब्त हुए.

CBI Raid in Bank Fraud Case: CBI ने आज हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों से सरकारी फंड की हेराफेरी से जुड़े 661 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली-NCR में छह जगहों पर तलाशी ली है.

IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में रखे गए फंड के कथित दुरुपयोग की चल रही जांच के तहत सीबीआई की टीम सबसे पहले हरियाणा सरकार के उन वरिष्ठ अधिकारियों के ठिकानों पर दबिश दी है, जो फंड आवंटन से जुड़े थे.

नोएडा भी पहुंची CBI की टीम

जांच एजेंसी के निशाने पर नोएडा स्थित विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड (Vipam Consultancy Private Limited) और उसके निदेशक भी हैं, जिनके जरिए फंड को डायवर्ट किए जाने का शक है. एजेंसी के मुताबिक, इस धोखाधड़ी से हरियाणा सरकार के आठ विभाग और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के दो विभाग – म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ और चंडीगढ़... प्रभावित हुए

जांच में मिले कई सबूत

आज हुई तलाशी में सीबीआई को कई महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस (लैपटॉप, फोन) और बेनामी संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड मिले हैं. एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ''जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर अकाउंट खोलने, फंड ट्रांसफर करने और बाद में उसे दूसरी जगह भेजने में मदद की थी.''

आखिर क्यों हुई कार्रवाई?

जांच के मुताबिक, IDFC First Bank और AU Small Finance Bank के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के 2 सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर जनता और विकास कार्यों के लिए रखा पैसा इन बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के लिए जमा कराया था.

फिर आरोपितों ने फर्जी चेक और डॉक्यूमेंट्स के जरिए उन पैसों को शेल (फर्जी) कंपनियों और निजी खातों में ट्रांसफर कर दिया. इस मामले में अब तक 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. सीबीआई ने 15 मुख्य आरोपियों (6 बैंक कर्मचारी, 3 सरकारी अधिकारी शामिल) के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल भी कर दी है. आज हुई छापामारी में मिले सबूतों के आधार पर अगली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
IDFC Bank Au Small Finance Bank Loan Fraud Case
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