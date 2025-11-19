हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एआई को लेकर सुंदर पिचाई ने कह दी बड़ी बात, AI निवेश को बताया फूटने वाला बबल

एआई को लेकर सुंदर पिचाई ने कह दी बड़ी बात, AI निवेश को बताया फूटने वाला बबल

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने यूजर्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि, एआई पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 08:54 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Sundar Pichai AI Warning: गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर बड़ी बात कही हैं. उन्होंने यूजर्स को चेतावनी देते हुए कहा हैं कि, एआई पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए. साथ ही मौजूदा दौर में जारी एआई में हो रहे निवेश को एक बबल की तरह बताया है, जो कभी भी फूट सकता है.

जिसका असर दुनिया की हर कंपनी पर होगा. इसमें हम भी अछूते नहीं रहेंगे. बीबीसी से बातचीत के दौरान पिचाई ने कहा कि, एआई अभी भी गलतियां कर रहा है. लोगों को एआई का इस्तेमाल एक वैकल्पिक सूचना देने वाले साधन की तरह करना चाहिए.

क्या कहा सुंदर पिचाई ने?

बीबीसी  से बातचीत के दौरान, उन्होंने एआई को लेकर गंभीर बातें कही हैं. एआई के क्षेत्र में हो रहा लगातार निवेश को एक बबल की तरह बताया हैं, जो कभी भी फूट सकता है. पिचाई ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि, लोग आज भी गूगल सर्च का इस्तेमाल सही जानकारी हासिल करने के लिए करते हैं.

कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो, सही जानकारी देने में ज्यादा भरोसेमंद हैं. एआई अभी भी गलतियां कर रहा है. लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए एआई पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए. 

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि, AI क्रिएटिव कामों में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन यूजर्स को इसकी सीमाएं पता होनी चाहिए. लोगों को एआई टूल्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना सीखना होगा. साथ ही इसकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए. 

गूगल की आगे की रणनीति

सुंदर पिचाई के मुताबिक, गूगल की AI स्ट्रैटेजी मजबूत इसलिए है, क्योंकि कंपनी अपनी ज्यादातर टेक्नोलॉजी खुद बनाती और इसपर कंपनी का ही कंट्रोल है. चिप्स, डेटा , AI मॉडल और रिसर्च जैसी चीजें कंपनी खुद से करती है. इसी वजह से गूगल को AI मार्केट में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में बाकी कंपनियों पर बढ़त मिलती है.
 
गूगल ब्रिटेन में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. कंपनी अगले दो साल में वहां रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 अरब पाउंड निवेश करने की तैयारी में है. बतौर पिचाई, गूगल UK में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.   

Published at : 19 Nov 2025 08:49 AM (IST)
Sundar Pichai AI Warning AI Bubble Risk
