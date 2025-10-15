हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पेंशनभोगियों के लिए अलर्ट! देर हुई तो अगले महीने नहीं आएगा पेंशन का पैसा

पेंशनभोगियों के लिए अलर्ट! देर हुई तो अगले महीने नहीं आएगा पेंशन का पैसा

भारत सरकार की पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर एक जरूरी सूचना दी गई है. अगर आप भी पेंशनभोगी हैं तो, आपको अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को जमा करना होगा.

Pensioners Life Certificate News: भारत सरकार की पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर एक जरूरी सूचना दी गई है. अगर आप भी पेंशनभोगी है, यानि सरकार से आपको पेंशन मिलता है तो, यह जानकारी आपके लिए है. पेंशन विभाग 1 से 30 नवंबर, 2025 के बीच पूरे देश में चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान चलाऐगा. जिसका उद्देश्य हर पेंशनधारियों तक पहुंच बनानी है, जिससे उन्हें पेंशन प्राप्त करने में किसी भी तरह की परेशानी या रुकावट ना हो.

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कैसे करें?

सरकार की ओर से इस काम को करने के लिए पेंशन वितरण बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेंशनभोगी कल्याण संघ, रेलवे, दूरसंचार विभाग, UIDAI और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की सहायता ली जा रही है. इसके लिए संबंधित बैंक और पोस्ट ऑफिस में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा. जहां पेंशनर्स अपना डीएलसी बनवा सकते है. साथ ही बीमार और अधिक उम्र वाले पेंशनधारियों के लिए यह सुविधा उनके घर या अस्पताल में भी दी जाएगी.

पेंशनर्स डीएलसी ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल पर जमा कर सकते है. इसके साथ ही डाक सेवा, डोरस्टेप बैंकिंग सेवा की सहायता से भी आप अपना डीएलसी सबमित कर सकते है. हालांकि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास आधार या वर्चुअल आईडी होना चाहिए.  

क्या है डीएलसी जमा करने की तारीख?

पेंशन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, सभी पेंशनधारियों को 1 से 30 नवंबर के बीच अपना डिजिटल जीवन प्रमाण जमा करना होगा. 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग पेंशनधारी 1 अक्टूबर से ही अपना डीएलसी जमा कर सकते है. अक्टूबर महीना आधा बीत चुका है. ऐसे में सभी पेंशनभोगियों को समय से अपना डीएलसी जमा कर देनी चाहिए ताकि, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो. 

क्या है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र?

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एक बायोमेट्रिक और आधार से जुड़ा हुआ प्रमाण पत्र होता है. पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनधारियों को हर साल यह प्रमाण पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होता है. इस प्रमाण पत्र में पेंशनभोगी से जुड़ी हुई जानकारियां होती है. जैसे कि उनका आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और पीपीओ नंबर. यह प्रमाण पत्र इस बात का सबूत होता है कि, पेंशनधारी अभी जीवित है और उनकी पेंशन अभी जारी रखी जा सकती है.

