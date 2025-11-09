हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसइमरजेंसी फंड बनाते वक्त ना करें ये गलती, वरना होगा नुकसान, जानें प्लानिंग की पूरी डिटेल

इमरजेंसी फंड बनाते वक्त ना करें ये गलती, वरना होगा नुकसान, जानें प्लानिंग की पूरी डिटेल

भविष्य को लेकर बहुत से लोग परेशान रहते हैं पर बहुत कम ही लोग इस परिस्थिति से निपटने की तैयारी करते हैं. हर व्यक्ति को खुद के खर्चों के अनुसार इमरजेंसी फंड जरूर बनानी चाहिए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 09 Nov 2025 02:44 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Emergency Fund: भविष्य को लेकर बहुत से लोग परेशान रहते हैं पर बहुत कम ही लोग इस परिस्थिति से निपटने की तैयारी करते हैं. अगर नौकरी छूट जाएं या बिजनेस में हानि हो तो, हमारे पास ऐसा क्या होना चाहिए, जिससे हम कुछ दिनों तक इस परेशानी को झेल पाएं. एक्सपर्ट इसके लिए इमरजेंसी फंड का विकल्प बताते है.

हर व्यक्ति को खुद के खर्चों के अनुसार इमरजेंसी फंड जरूर बनानी चाहिए. इमरजेंसी फंड होने से लोग आर्थिक रुप से मजबूत होते हैं. हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि, इमरजेंसी फंड को बैंक में रखना चाहिए या इसे निवेश करना चाहिए. 

इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए?

नौकरी छूट जाने या पैसों की आमदनी बंद होने पर भी आपका सब काम कुछ दिनों तक आसानी से चलता रहे, इसके लिए कुछ पैसों को एक फंड के रुप में जमा किया जाता है. इसे ही इमरजेंसी फंड कहते है. आपके खर्चों और जरूरतों के हिसाब से आपकी 3 से 6 महीनें की मासिक इनकम के बराबर इमरजेंसी फंड रखने की सलाह दी जाती है.   

इमरजेंसी फंड को कैसे संभाले?

कई जानकारों का मानना है कि, आपको इमरजेंसी फंड को सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि, आप इमरजेंसी के वक्त इसे आसानी से अपने खाता से निकाल सके. हालांकि, सेविंग अकाउंट में फंड रखने पर आपको ज्यादा ब्याज नहीं मिलता है.

ऐसे में आप इमरजेंसी फंड का कुछ हिस्सा सेफ निवेश विकल्पों में निवेश कर सकते हैं. हालांकि, आपको निवेश करने से पहले पैसों निकालने की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए. ताकि इमरजेंसी के वक्त आप आसानी से पैसों की निकासी कर सके. साथ ही आपको किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो.

एफडी में कर सकते है निवेश

अगर आप इमरजेंसी फंड के कुछ हिस्सा दूसरे निवेश विकल्पों में जमा करने का विचार कर रहे हैं तो, आपके लिए एफडी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. हालांकि, निवेश करते वक्त आपको छोटी अवधि वाली एफडी का चयन करना चाहिए. जिससे इमरजेंसी के वक्त आपको पैसों के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़ें.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 09 Nov 2025 02:44 PM (IST)
