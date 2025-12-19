Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: वैश्विक बाजारों में तेजी और विदेशी निवेशकों की लिवाली के बीच घरेलू शेयर बाजार चार दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार 19 दिसंबर, 2025 को उछाल के साथ बंद हुए. मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स में 447 अंक की तेजी रही जबकि एनएसई निफ्टी 151 अंक चढ़ गया.

विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिका में नवंबर के खुदरा मुद्रास्फीति आंकड़े उम्मीद से कम रहने से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में आगे और कटौती की उम्मीद मजबूत हुई है जिससे निवेशकों का रुझान शेयरों की ओर बढ़ा.

बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 447.55 अंक यानी 0.53 प्रतिशत चढ़कर 84,929.36 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 585.69 अंक बढ़कर 85,067.50 अंक तक पहुंच गया था. एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी 150.85 अंक यानी 0.58 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,966.40 अंक पर बंद हुआ.

इन शेयरों में रही तेजी-गिरावट

सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फिनसर्व के शेयर बढ़त में रहे. दूसरी तरफ, एचसीएल टेक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और सन फार्मा के शेयरों में गिरावट का रुख देखा गया.

वैश्विक बाजार का हाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. यूरोप के शेयर बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजारों में बृहस्पतिवार को तेजी दर्ज की गई थी.

ऑनलाइन ट्रेडिंग मंच एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पोनमुदी आर. ने कहा, “निवेशकों की धारणा सकारात्मक रही और वैश्विक संकेतकों से समर्थन मिला. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आगे ब्याज दरों में और कटौती किए जाने की उम्मीद बढ़ने से वैश्विक जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ी.”

उन्होंने आगे कहा कि, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में सुधार से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा और व्यापक स्तर पर खरीदारी देखने को मिली. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 595.78 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की.

वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी पिछले कारोबारी सत्र में 2,700.36 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.40 प्रतिशत गिरकर 59.58 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

यह भी पढ़ें: करदाताओं के भरोसे से भर गया सरकारी खजाना, टैक्स कलेक्शन 17.05 लाख करोड़, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े