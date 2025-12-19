Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Income Tax Collection 2025: सरकार की कमाई से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं. केंद्र सरकार के टैक्स स्लैब में राहत देने और रिफंड जल्दी जारी करने का सीधा असर टैक्स कलेक्शन पर दिख रहा हैं. मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर 17 दिसंबर तक के डेटा की बात करें तो, टैक्स कलेक्शन करीब 8 प्रतिशत तक बढ़ गया है और यह 17.05 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है.

ताजा आंकड़ों से साफ है कि, कंपनियों और करदाताओं की तरफ से सरकार को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हैं. जिससे राजस्व में मजबूती देखने को मिल रही है.

कॉर्पोरेट टैक्स में बढ़ोतरी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, टैक्स कलेक्शन में हुई इस बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कॉर्पोरेट टैक्स का रहा है. कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन जो पिछले साल 7,39,353 करोड़ रुपये था. वहीं इस साल इसमें इजाफा देखने को मिला और यह आंकड़ा बढ़कर 8,17,310 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.

जिससे पता चलता है कि, कॉर्पोरेट कंपनियों की कमाई और टैक्स दोनों ही मजबूत हुए हैं. डेटा की बात करें तो, इस वित्तीय वर्ष अब तक कुल नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 17,04,725 करोड़ रुपये है. पिछले साल यह नंबर 15,78,433 करोड़ रुपये था.

आम करदाताओं से भी मजबूत सपोर्ट

नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स यानी सैलरी पाने वालों, प्रोफेशनल्स और छोटे कारोबारियों से मिलने वाला टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. यह आंकड़ा 8,46,905 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि, पर्सनल इनकम टैक्स से भी सरकार को अच्छी आमदनी हो रही हैं.

एडवांस टैक्स से भी भरा सरकार का खजाना

मिली जानकारी के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष एडवांस टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. अब तक कुल 7,88,388 करोड़ रुपये एडवांस टैक्स के रुप में सरकार को मिल चुके हैं. जो करीब 4.27 प्रतिशत की तेजी को दिखाता है.

यह भी पढ़ें: इस कंपनी की लिस्टिंग ने निवेशकों को किया मालामाल, पहले ही दिन मिला 20% तक का मुनाफा, जानें डिटेल