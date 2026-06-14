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हिंदी न्यूज़बिजनेसShare Market: इन 3 स्टॉक्स में दिखा तगड़ा प्राइस-वॉल्यूम ब्रेकआउट, सोमवार को रहेगी नजर

Share Market: इन 3 स्टॉक्स में दिखा तगड़ा प्राइस-वॉल्यूम ब्रेकआउट, सोमवार को रहेगी नजर

Share Market: अमेरिका-ईरान तनाव कम होते ही निवेशक अब चौतरफा खरीदारी कर रहे हैं. वॉल्यूम ब्रेकआउट से निवेशक गदगद हैं. जानिए सोमवार को किन तीन स्टॉक्स पर सबकी नज़रें टिकी हो सकती हैं.

By : दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल | Updated at : 14 Jun 2026 09:18 PM (IST)
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Share Market News: भारतीय इक्विटी बेंचमार्क्स ने शुक्रवार 12 जून को लगभग दो महीनों में अपनी सबसे मजबूत एक दिवसीय बढ़त के साथ समाप्त किया, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में कमी और भारी वजन वाले स्टॉक्स में मजबूत खरीदारी ने निवेशकों की भावना को बढ़ावा दिया. जानिए सोमवार को किन तीन स्टॉक्स पर निवेशकों की नज़र टिकी रहेगीं.

आईएफसीआई लिमिटेड

आईएफसीआई लिमिटेड ने अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर 84.57 रुपये को छुआ और वर्तमान में 84.57 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जो इसके पिछले बंद 70.48 रुपये से 19.99 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है. स्टॉक ने सत्र के दौरान 24.05 करोड़ शेयरों का ट्रेडेड वॉल्यूम देखा. आईएफसीआई लिमिटेड ने अपने 52-सप्ताह के निम्न स्तर से 82.93 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. वॉल्यूम के साथ मूल्य की तेज वृद्धि मूल्य-आयतन ब्रेकआउट और वॉल्यूम स्पाइक का संकेत देती है.

हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड

हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड ने 255.61 रुपये का इंट्राडे उच्च स्तर छुआ और वर्तमान में 255.61 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जो इसके पिछले बंद 213.01 रुपये से 20.00 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है. स्टॉक ने 1.09 करोड़ शेयरों का ट्रेडेड वॉल्यूम दर्ज किया. हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड ने अपने 52-सप्ताह के निम्न स्तर से 49.92 प्रतिशत का रिटर्न उत्पन्न किया है. ट्रेडिंग गतिविधि में वृद्धि के साथ मूल्य वृद्धि मूल्य-आयतन ब्रेकआउट और वॉल्यूम स्पाइक की ओर इशारा करती है.

ऑथम इन्वेस्टमेंट & इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

ऑथम इन्वेस्टमेंट & इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सत्र के दौरान 547 रुपये का उच्च स्तर छुआ और वर्तमान में 521 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो इसके पिछले बंद 459.95 रुपये की तुलना में 13.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. इस स्टॉक का कारोबार 1.91 करोड़ शेयरों में हुआ. ऑथम इन्वेस्टमेंट & इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 30.25 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. मजबूत वॉल्यूम भागीदारी के साथ ऊपर की ओर मूल्य आंदोलन मूल्य-वॉल्यूम ब्रेकआउट और वॉल्यूम स्पाइक का संकेत देता है.

About the author दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल

Dalal Street Investment Journal भारत की प्रमुख वित्तीय और निवेश संबंधी पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है. यह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, अर्थव्यवस्था और निवेश रणनीतियों पर विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करती है. निवेशकों और बाजार से जुड़े पाठकों के बीच इसकी पहचान भरोसेमंद वित्तीय कंटेंट और विशेषज्ञ राय के लिए है.
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Published at : 14 Jun 2026 09:17 PM (IST)
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