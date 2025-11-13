हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़बिजनेसहरे निशान पर खुला शेयर बाजार, 84500 के लेवल पर खुला सेंसेक्स; निफ्टी भी 25000 के पार

हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, 84500 के लेवल पर खुला सेंसेक्स; निफ्टी भी 25000 के पार

Share Market Updates: मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को कारोबारी सत्र के दौरान हरे निशान पर खुला. इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने बढ़त हासिल की.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 13 Nov 2025 09:45 AM (IST)
Preferred Sources

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गुरुवार को पॉजिटिव नोट के साथ हुई. 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 59 अंक उछलकर 84525 के लेवल पर खुला. वहीं, निफ्टी-50 30 अंक चढ़कर 25906 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की. इस बीच, बैंक निफ्टी 74 अंक या 0.13 परसेंट की गिरावट के साथ 58200 पर खुला. इसी तरह से स्मॉल और मिडकैप शेयरों में भी सुस्ती रही. निफ्टी मिडकैप 60910 पर सपाट खुला.

सुबह के कारोबार में निफ्टी 50 में इस समय सबसे ज्यादा बढ़त हासिल करने वाले शेयरों में एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, हिंडाल्को, भारती एयरटेल और इंडिगो शामिल रहे. वहीं, टाटा मोटर्स सीवी, ओएनजीसी, बीईएल, इटरनल (जोमैटो) और ग्रासिम इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. 

ग्लोबल मार्केट का हाल 

वॉल स्ट्रीट पर रात भर चले उतार-चढ़ाव वाले सेशन के बाद आज एशियाई बाजारों में तेजी देखी गई है. अमेरिका में इस हफ्ते के आखिर तक शटडाउन खुलने की उम्मीदों के बीच निवेशकों की नजर यहां के घटनाक्रमों पर बनी हुई है.  जापान का निक्केई 225 0.4 परसेंट बढ़ा, दक्षिण कोरिया के कोस्पी ने 0.3 परसेंट तक की बढ़त हासिल की, जबकि हांगकांग के हैंग सेंग में 0.2 परसेंट की गिरावट आई.

वहीं, अगर अमेरिकी शेयर बाजार की बात करें, तो S&P 500 इंडेक्स पूरे कारोबार के दौरान फ्लैट नोट पर बना रहा है. वहीं, नैस्डैक कंपोजिट 0.26 परसेंट तक गिरा, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 0.68 परसेंट की बढ़त हासिल की. 

मार्केट को नए ट्रिगर की जरूरत 

जियोजित इंवेस्टमेट के चीफ इंवेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार का कहना है, बाजार को नए रिकॉर्ड हाई लेवल तक ले जाने के लिए नए ट्रिगर्स की जरूरत है. बिहार चुनाव के नतीजे को भी काफी हद तक कम करके आंका जा रहा है इसलिए कोईपॉलिटिकल ट्रिगर भी नहीं है, लेकिन अगर चुनाव का रिजल्ट एग्जिट पोल से अलग निकले तो मामला उलट सकता है.

उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा, भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील के संभावित नतीजे पर नजर रखनी होगी, जिसमें पेनाल्टी को हटाए जाने और रेसिप्रोकल टैरिफ में कमी लाने की बात कही गई है. अक्टूबर में भारत में रिटेल महंगाई में 0.25 परसेंट की गिरावट आई है, दिसंबर में फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावना बनी हुई है, लेकिन इस बीच मॉनिटरी पॉलिसी का कमजोर होना RBI के लिए एक चुनौती बन गया है. 

इनके आएंगे तिमाही नतीजे

आज हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, एल्केम लैबोरेटरीज, इप्का लैबोरेटरीज, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, वोल्टास, अपोलो टायर्स, भारत डायनेमिक्स, दिलीप बिल्डकॉन, जीएमआर एयरपोर्ट्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, मुथूट फाइनेंस, एनबीसीसी (इंडिया), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओर्कला इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस जैसी कंपनियां अपने सितंबर तिमाही के नतीजे का ऐलान करेंगी.

 

 

ये भी पढ़ें:

अनिल अंबानी के हाथ लगा जैकपॉट, Reliance Power को मिला सरकारी कंपनी से बड़ा टेंडर; फाेकस में रहेंगे शेयर 

Published at : 13 Nov 2025 09:27 AM (IST)
Tags :
Share Market News Stock Market Today Share Market Updates
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 23: ‘थामा’ की बॉक्स ऑफिस पर हालत खस्ता, चंद लाख कमाने भी हुए मुश्किल, जानें- 23 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘थामा’ की बॉक्स ऑफिस पर हालत खस्ता, चंद लाख कमाने भी हो रहे मुश्किल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
यूटिलिटी
सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे
सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget