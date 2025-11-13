हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, 84500 के लेवल पर खुला सेंसेक्स; निफ्टी भी 25000 के पार

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गुरुवार को पॉजिटिव नोट के साथ हुई. 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 59 अंक उछलकर 84525 के लेवल पर खुला. वहीं, निफ्टी-50 30 अंक चढ़कर 25906 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की. इस बीच, बैंक निफ्टी 74 अंक या 0.13 परसेंट की गिरावट के साथ 58200 पर खुला. इसी तरह से स्मॉल और मिडकैप शेयरों में भी सुस्ती रही. निफ्टी मिडकैप 60910 पर सपाट खुला.

सुबह के कारोबार में निफ्टी 50 में इस समय सबसे ज्यादा बढ़त हासिल करने वाले शेयरों में एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, हिंडाल्को, भारती एयरटेल और इंडिगो शामिल रहे. वहीं, टाटा मोटर्स सीवी, ओएनजीसी, बीईएल, इटरनल (जोमैटो) और ग्रासिम इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

ग्लोबल मार्केट का हाल

वॉल स्ट्रीट पर रात भर चले उतार-चढ़ाव वाले सेशन के बाद आज एशियाई बाजारों में तेजी देखी गई है. अमेरिका में इस हफ्ते के आखिर तक शटडाउन खुलने की उम्मीदों के बीच निवेशकों की नजर यहां के घटनाक्रमों पर बनी हुई है. जापान का निक्केई 225 0.4 परसेंट बढ़ा, दक्षिण कोरिया के कोस्पी ने 0.3 परसेंट तक की बढ़त हासिल की, जबकि हांगकांग के हैंग सेंग में 0.2 परसेंट की गिरावट आई.

वहीं, अगर अमेरिकी शेयर बाजार की बात करें, तो S&P 500 इंडेक्स पूरे कारोबार के दौरान फ्लैट नोट पर बना रहा है. वहीं, नैस्डैक कंपोजिट 0.26 परसेंट तक गिरा, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 0.68 परसेंट की बढ़त हासिल की.

मार्केट को नए ट्रिगर की जरूरत

जियोजित इंवेस्टमेट के चीफ इंवेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार का कहना है, बाजार को नए रिकॉर्ड हाई लेवल तक ले जाने के लिए नए ट्रिगर्स की जरूरत है. बिहार चुनाव के नतीजे को भी काफी हद तक कम करके आंका जा रहा है इसलिए कोईपॉलिटिकल ट्रिगर भी नहीं है, लेकिन अगर चुनाव का रिजल्ट एग्जिट पोल से अलग निकले तो मामला उलट सकता है.

उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा, भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील के संभावित नतीजे पर नजर रखनी होगी, जिसमें पेनाल्टी को हटाए जाने और रेसिप्रोकल टैरिफ में कमी लाने की बात कही गई है. अक्टूबर में भारत में रिटेल महंगाई में 0.25 परसेंट की गिरावट आई है, दिसंबर में फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावना बनी हुई है, लेकिन इस बीच मॉनिटरी पॉलिसी का कमजोर होना RBI के लिए एक चुनौती बन गया है.

इनके आएंगे तिमाही नतीजे

आज हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, एल्केम लैबोरेटरीज, इप्का लैबोरेटरीज, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, वोल्टास, अपोलो टायर्स, भारत डायनेमिक्स, दिलीप बिल्डकॉन, जीएमआर एयरपोर्ट्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, मुथूट फाइनेंस, एनबीसीसी (इंडिया), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओर्कला इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस जैसी कंपनियां अपने सितंबर तिमाही के नतीजे का ऐलान करेंगी.

