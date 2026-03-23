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How to Build Retirement Corpus SIP: भविष्य के लिए अपनी आर्थिक जरूरतों का इंतजाम करना उतना भी मुश्किल नहीं है, जितना अक्सर लोग सोचते हैं. अगर शुरुआत समय पर हो और लगातार निवेश किया जाए, तो छोटी-छोटी रकम भी समय के साथ बड़ा फंड बना सकती है.

एसआईपी के जरिए धीरे-धीरे निवेश करने और बाद में SWP के माध्यम से उसी फंड को नियमित तौर पर निकालना एक रास्ता हो सकता है. इस तरीके को अपनाकर आप अपने लिए एक स्थिर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं. आइए जानते हैं, इस बारे में...

कितना करना होगा निवेश?

अगर कोई व्यक्ति समय रहते निवेश शुरू कर दे और हर साल अपनी निवेश राशि को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाता रहे, तो लंबे समय में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. मान लीजिए 25 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपये निवेश किए जाएं. हर साल इसमें 10 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए, तो यह तरीका स्टेप-अप SIP कहलाता है. इससे निवेश की रफ्तार धीरे-धीरे तेज होती जाती है.

अगर यह निवेश 20 साल तक जारी रखा जाए और औसतन 15 प्रतिशत सालाना रिटर्न मिले, तो कुल रकम करीब 2.5 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. यानी छोटी शुरुआत और लगातार निवेश करने से एक बड़ा फंड बनाया जा सकता है.

SWP से बना सकते हैं नियमित इनकम का जरिया

जब लंबे समय में आपका निवेश करीब 2.5 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद इस फंड का इस्तेमाल नियमित आय के लिए किया जा सकता है. इसके लिए SWP (सिस्टमेटिक विदड्रॉल प्लान) का सहारा लिया जाता है. जिसमें आप हर महीने तय रकम निकाल सकते हैं.

उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर महीने करीब 2 लाख रुपये निकालते हैं और बाकी बची रकम पर औसतन 8 प्रतिशत रिटर्न मिलता रहता है, तो यह व्यवस्था करीब 20 साल तक चल सकती है और इसके बाद भी आपके पास लगभग 45 लाख रुपये का फंड बचा रह सकता है.

रकम को घटा-बढ़ा भी सकते है

SWP की खास बात यह है कि इसमें आपको हर महीने एक तय इनकम मिलती रहती है. जिससे खर्चों को संभालना आसान हो जाता है. साथ ही, जरूरत के अनुसार आप निकासी की रकम को बढ़ा या घटा भी सकते हैं. जिससे यह एक लचीला और भरोसेमंद विकल्प बन जाता है.

रिटर्न में दिख सकता है बदलाव

हालांकि, एसआईपी में मिलने वाला रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है, इसलिए इसमें उतार-चढ़ाव भी हो सकता है. मार्केट की चाल संभावित रिटर्न में बदलाव का कारण बनती है. जिससे रिटर्न कम भी हो सकता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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