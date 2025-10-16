छठ और दिवाली पर घर लौटना अब हुआ आसान! स्पाइसजेट ने बिहार के लिए बढ़ाई उड़ानें

SpiceJet New Flights to Bihar: त्योहारों के नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में घर की तस्वीर उभर आती है. दिवाली और छठ पर्व में तो लोग अपने घर लौटने की तैयारी कई महीने पहले ही कर लेते हैं. बिहार में छठ पर्व का महत्व काफी ज्यादा होता है. ऐसे में बिहार जाने वाली ट्रेनों और फ्लाइटों में टिकट मिलना बहुत मुश्किल है. साथ ही बिहार जाने वाली फ्लाइट के किराया में भी बढ़ोतरी हो जाती है.

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, स्पाइसजेट ने एक बड़ी घोषणा की है. एयरलाइन कंपनी ने बिहार के प्रमुख शहरों के लिए नई उड़ानें शुरु करने का फैसला लिया है. एयरलाइन कंपनी ने पटना और दरभंगा के लिए कई उड़ानें भरने की तैयारी की है. जिससे बिहार जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और वे त्योहार में अपने घर लौट सकेंगे.

अब अहमदाबाद,बेंगलुरु और हैदराबाद से सीधी कनेक्टिविटी शुरू

एयरलाइन कंपनी ने अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से पटना के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है. यानि कि, अब बिहार आने वाले यात्रियों को काफी सहजता होगी और वे सीधे पटना पहुंच सकेंगे. इससे यात्रियों के पास ज्यादा विकल्प मौजूद होंगे. साथ ही दिल्ली और मुंबई से पटना की उड़ानों की संख्या को भी बढ़ाया गया है.

दरंभगा के लिए बढ़ाई गई उड़ानें

बिहार के एक और प्रमुख क्षेत्र मिथिलांचल को ध्यान में रखते हुए स्पाइसजेट ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों से दरभंगा के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू कर दी है. यानि कि, बिहार जाने वाले लोगों के लिए आखिरी समय में भी टिकट बुक करना संभव होगा. हालांकि, त्योहारी सीजन को देखते हुए, आपको अपनी टिकट पहली की बुक कर लेनी चाहिए. ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो.

दिवाली पर अयोध्या के लिए स्पेशल फ्लाइट

बिहार के साथ-साथ स्पाइसजेट ने दिवाली को लेकर अयोध्या दिवाली स्पेशल उड़ान शुरु की है. यात्रियों को दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु से अयोध्या के लिए रोजाना उड़ानें मिल रही है. दिवाली के शुभ अवसर पर अयोध्या जाने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाती है. खासकर श्रीराम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या में पहले की तुलना में काफी इजाफा हुआ है.

कब से शुरू हो रही नई उड़ानें?

स्पाइसजेट की ये सभी उड़ानें 10 अक्टूबर से चालू कर दी गई है. एयरलाइन कंपनी ने बताया कि फ्लाइट शेड्यूल को इस तरह से बनाया गया है कि, यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके. दिवाली और खासकर छठ पर्व में बिहार के लोग अपने घर लौटना चाहते है. लोगों का ऐसा मानना है कि, छठ पर्व ही एकमात्र ऐसा पर्व है, जब परिवार के सभी लोग एक दूसरे से मिल पाते है.

