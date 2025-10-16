Indian Stock Market Rally: भारतीय शेयर बाजार में दिवाली से पहले ही रौनक आ गई है. सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. ट्रेडिंग सेशन के खत्म होने पर 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसक्स इंडेक्स 862.23 अंक या 1.04 प्रतिशत की उछाल के साथ 83,467.66 पर बंद हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए 25,585.30 बंद हुई. निफ्टी 50 में 261.75 अंक या 1.03 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई.

बीएसई बॉस्केट से 28 शेयर हरे निशान पर बंद हुए और केवल 2 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. भारतीय शेयर बाजार में इस जबरदस्त उछाल से निवेशकों को तगड़ा लाभ हुआ. आइए जानते है, इस तेजी की कुछ मुख्य कारण.

शेयर बाजार में इस जबरदस्त तेजी के पीछे के कुछ प्रमुख कारण

1. विदेशी निवेशकों का लौटा भरोसा

विदेशी निवेशकों ने इस साल भारतीय शेयर मार्केट पर भरोसा नहीं जताया हैं. लगातार बिकवाली करते हुए विदेशी निवेशकों ने अपने पैसे निकाले है. हालांकि, पिछले 2 दिनों में विदेशी निवेशकों ने जबरदस्त खरीदारी की है. बुधवार, 15 अक्टूबर को विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 68.64 करोड़ रुपए का निवेश किया. जो गुरुवार को भी जारी रहा.

साथ ही पिछले 7 दिनों की डेटा की बात करें तो, अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट में लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया है. विदेशी निवेश से रुपए को मजबूती मिलती है और दूसरे निवेशकों को भी बाजार में लाभ दिखता है. लगातार जारी निवेश से भारतीय शेयर मार्केट बुलिश बन गया.

2. बैंकिंग शेयरों में रही तेजी

शेयर बाजार में गुरुवार को बैंकिंग सेक्टर में मजबूती रही. निफ्टी बैंक में 1.10 प्रतिशत की तेजी रही. साथ ही एक्सिस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी होने से शेयर मार्केट में उछाल दर्ज की गई. सरकारी बैंकों के मर्जर की खबरों से भी निवेशक उत्साहित रहे और निवेश किया.

3. भारत अमेरिका ट्रेड डील

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है. इस बीच गुरुवार को भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल वाशिंगटन में भारतीय डेलीगेशन के साथ होने वाली बातचीत में शामिल होंगे. जिससे सकारात्मक रिजल्ट आने की उम्मीद की जा रही है. संभावनाएं है कि, दोनों देशों के बीच एनर्जी से जुड़ी डील पर मुहर लग सकती है. दोनों देशों के बीच सुधरते व्यापारिक रिश्तों की संभावनाओं ने भारतीय शेयर बाजार को मजबूती दी.

4. वैश्विक बाजार की मजबूती

एशिया के ज्यादातर बाजार हरे निशान के साथ शुरु हुए. साउथ कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स सभी में उछाल देखा गया. इस वैश्विक मजबूत संकेत से भारतीय शेयर बाजार को भी सहारा मिला और यह भी जबरदस्त तेजी के साथ कारोबारी दिन की समाप्ति की.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: भारत ने निकाली अमेरिकी टैरिफ की हवा! 2025 में एक्सपोर्ट ने दिखाया जबरदस्त दम