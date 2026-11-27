आज के दौर में जहां लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा महंगे फोन, गैजेट्स और घूमने-फिरने पर खर्च कर देते हैं. वहीं, कई बार हमें बचत की अहमियत तब समझ आती है, जब छोटी-छोटी रकम मिलकर बड़ा सहारा बन जाती हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही युवक की कहानी चर्चा में है, जिसने अपनी पहली नौकरी से ही सोने में निवेश करना शुरू कर दिया था. उसने करीब 12 साल तक अपने माता-पिता को इस निवेश की भनक तक नहीं लगने दी.

इसकी शुरुआत उसने अपनी पहली सैलरी से 25,000 रुपए लगाकर की थी. उस समय सोने की कीमत करीब 28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी. इसके बाद वह हर बार बोनस मिलने या कुछ पैसे बचने पर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में निवेश करता रहा. जब उसने अपने डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट माता-पिता को दिखाया, तो वे उसमें जमा रकम देखकर हैरान रह गए.

महंगे शौक के बजाय निवेश को दी प्राथमिकता

सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट के मुताबिक, युवक अपनी अतिरिक्त कमाई को महंगे गैजेट, रेस्टोरेंट और दूसरी गैर-जरूरी चीजों पर खर्च करने से बचता था. वह अपनी बचत का एक हिस्सा लगातार गोल्ड ETF में लगाता रहा. दूसरी ओर, उसके पिता को लगता था कि उनका बेटा कमाई और खर्च का ठीक से हिसाब नहीं रखता और भविष्य के लिए पैसे नहीं बचा रहा है. लेकिन उसके पिता को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा चुपचाप अपना निवेश पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है.

डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट देखकर हैरान रह गए पिता

बताया गया है कि इन 12 सालों में सोने की कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई. पोस्ट में दावा किया गया है कि निवेश शुरू करते समय सोना करीब 28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो बाद में 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया. इसके बाद युवक ने माता-पिता को अपनी बचत के बारे में बताने का फैसला किया.

उसने लैपटॉप पर अपना डीमैट अकाउंट खोला, स्टेटमेंट डाउनलोड किया और उसकी कॉपी माता-पिता को दे दी. उसमें जमा निवेश देखकर पिता को यकीन नहीं हुआ. उन्होंने बेटे से पूछा कि उसने इतनी रकम कब और कैसे जमा कर ली.

माता-पिता के लिए था खास सपना

युवक ने बताया कि वह अपनी सैलरी, बोनस और बचत से थोड़ी-थोड़ी रकम निवेश करता रहा. उसने पिता को उनकी ही एक पुरानी सीख याद दिलाई कि मुश्किल वक्त कभी भी आ सकता है, इसलिए आमदनी के हिसाब से बचत जरूर करनी चाहिए. बेटे के मुताबिक, उसने अपने पिता की इस सीख पर अमल किया था.

इसके अलाव युवक ने बताया कि उसका सपना था कि उसके माता-पिता को पैसों की चिंता न करनी पड़े और उनके पास अपना घर हो. उसके लिए महंगे सामान और शौक से ज्यादा जरूरी माता-पिता की खुशी और सुरक्षा थी. बेटे की बात सुनकर मां भावुक हो गईं और पिता भी अपने आंसू नहीं रोक पाए.

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