मैगी, किटकैट, Nescafe और Milkmaid जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी Nestle India को EPFO ने बड़ा झटका दिया है. कंपनी को EPFO की ओर से 36.36 लाख रुपए की मांग का आदेश मिला है. इसमें करीब 20.09 लाख रुपए हर्जाने और पेनल्टी के तौर पर शामिल हैं. ये मामला साल 2012 से 2019 के बीच का है.

कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे EPFO के मैसूर कार्यालय से ये आदेश मिला है. Nestle India के मुताबिक, इस आदेश का उसके कारोबार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है. लेकिन इसके बाद कंपनी के PF से जुड़े नियमों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

EPFO ने कितने रुपए की मांग की है?

Nestle India को EPFO की तरफ से टोटल 36,36,548 रुपए जमा करने की मांग की गई है. इसमें से 20,09,516 रुपए हर्जाने और पेनल्टी के तौर पर हैं. ये आदेश 2012 से 2019 के बीच की अवधि के लिए कंपनी के PF कोड के तहत जारी किया गया है.

कंपनी को ये आदेश 26 नवंबर 2026 को मिला था. इसके बाद 27 नवंबर को कंपनी ने इसकी जानकारी शेयर बाजार को दी. ये आदेश EPF कानून की धारा 7Q और 14B के तहत जारी किया गया है.

किन धाराओं से मिला आदेश?

EPFO ने ये मांग कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की दो धाराओं के तहत की है. इनमें धारा 7Q और धारा 14B शामिल हैं.

धारा 7Q: इस धारा के तहत अगर कोई कंपनी या नियोक्ता PF का पैसा तय समय पर जमा नहीं करता है तो उस पर बकाया रकम के लिए ब्याज लगाया जा सकता है.

धारा 14B: इस धारा के तहत PF का पैसा जमा करने में चूक या देरी होने पर EPFO नियोक्ता से पेनल्टी वसूल सकता है.

Nestle ने क्या कहा?

Nestle India ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा है कि EPFO के इस आदेश का कंपनी के वित्तीय हालात, कारोबार पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, कंपनी ने ये साफ नहीं किया है कि वो इस आदेश को चुनौती देगी या मांगी गए पैसे जमा करेगी.

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