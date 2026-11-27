भारत में सोने की मांग काफी ज्यादा है, लेकिन देश में इसका उत्पादन जरूरत के मुकाबले कम होता है. यही वजह है कि भारत अपनी जरूरत का 90% सोना दूसरे देशों से खरीदता है. स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), पेरू, घाना, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका भारत को सोना सप्लाई करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सबसे ज्यादा सोना किस देश से खरीदता है और आज इन देशों में सोने की कीमत कितनी है?

हालांकि, सोने के आयात में अलग-अलग देशों की हिस्सेदारी समय और व्यापारिक आंकड़ों के हिसाब से बदलती रहती है. 2025 के आंकड़ों के मुताबिक UAE भारत को सबसे ज्यादा सोना सप्लाई करना वाला देश रहा है, जबकि स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर था. ऐसे में आइए जानते हैं 27 नवंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से इसकी कीमत भारतीय रुपए में कितनी है.

भारत सबसे ज्यादा सोना किन देशों से खरीदता है?

वर्ल्ड बैंक के WITS पोर्टल पर उपलब्ध 2025 के UN Comtrade आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने इस दौरान करीब 640.25 टन सोने का आयात किया. इसकी कुल कीमत करीब 58.90 अरब डॉलर रही. आयात की मात्रा के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पहले और स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर रहा.

रैंक देश आयात की मात्रा आयात की कीमत 1 UAE 148.62 टन 16.22 अरब डॉलर 2 स्विट्जरलैंड 128.30 टन 14.85 अरब डॉलर 3 पेरू 69.06 टन 5.81 अरब डॉलर 4 घाना 41.15 टन 4.49 अरब डॉलर 5 ऑस्ट्रेलिया 23.82 टन 2.84 अरब डॉलर 6 दक्षिण अफ्रीका 20.20 टन 2.25 अरब डॉलर

सबसे अहम बात यह है कि ब्रिटेन भारत के प्रमुख गोल्ड सप्लायरों में शामिल है, लेकिन 2025 के आंकड़ों में वह इन छह देशों में नहीं है. इसके अलावा अमेरिका और हॉन्ग कॉन्ग से भी भारत सोना खरीदता है.

27 नवंबर को इन देशों में सोने का भाव कितना है?

देश 24 कैरेट (10 ग्राम) 22 कैरेट (10 ग्राम) UAE 1,11,778 1,03,491 स्विट्जरलैंड 1,08,533 99,488 पेरू 1,09,236 1,00,280 घाना 1,09,275 1,00,235 ऑस्ट्रेलिया 1,07,094 98,368 दक्षिण अफ्रीका 1,08,585 99,681 ब्रिटेन 1,09,646 99,688

यह सभी देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार के एक ही सोने के भाव का रुपए में है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर देश में दुकानों पर सोना इसी कीमत पर मिलता है. वहां के टैक्स, आयात शुल्क और स्थानीय प्रीमियम के कारण वास्तविक कीमत अलग हो सकती है.

भारत में आज सोने का भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के 27 नवंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 1,24,810 रुपए प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 1,14,410 रुपए और 18 कैरेट सोना 93,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किया गया.

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